Desmanche de motocicletas é descoberto em Castelo Branco

Um desmanche de motocicletas foi descoberto na segunda-feira (20), no bairro de Castelo Branco, em Salvador, por equipes da 50ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). Um veículo com restrição de roubo foi encontrado.

Segundo o comandante da unidade, major Adriano Paz do Rosário, quando os militares chegaram no loteamento São Cristóvão 2, um grupo fugiu. “Foram apreendidas duas motocicletas, uma delas parcialmente desmontada, com restrição de roubo”.

Os veículos foram apresentados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).