Desmatamento na Amazônia caiu 61% em janeiro

O desmatamento da Amazônia caiu 61% em janeiro deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados na última sexta-feira (10), pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), e consideram a redução dos alertas sobre degradação florestal.

Especialistas têm apontado que a redução pode resultar de dois fatores: a chuva típica deste período do ano, que apaga focos de incêndio, e o possível retraimento de quem pensava em desmatar a floresta diante da política de desmatamento zero prometida pelo novo governo federal.

Mas é cedo para apontar que a queda no desmatamento, embora positiva, seja efeito de novas políticas. Foi o que afirmou, em comunicado, a organização suíça WWF, que trabalha na área de preservação da natureza e redução do impacto humano no meio ambiente.

Em 2022, último ano do governo Bolsonaro, a Amazônia brasileira perdeu 10 mil quilômetros de área - equivalente à distância entre São Paulo e Los Angeles.

O indicador do Inpe é construídos a partir de dados do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), que dá suporte suporte à fiscalização e controle de desmatamento pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).