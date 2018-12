Destaque do Festival de Verão, Ivete Sangalo comemora 25 anos de carreira no evento

Na correria! É assim que foi a vida de Ivete Sangalo, 46 anos, este final de samana. A musa do Carnaval de Salvador gravou seu novo DVD Live Experience, em comemoração aos seus 25 anos de carreira, na noite de sábado, no Allianz Parque em São Paulo. Compareceu à premiação Melhores do Ano do programa do Faustão, no fim da tarde deste domingo (9), e ainda chegou a tempo e toda serelepe para seu vigésimo show no Festival de Verão.

“Tô sem dormir. Não por falta de oportunidades. O coração tá tum tum tum”, brincou a cantora, que perdeu o prêmio para Anitta de melhor cantora do ano, mas reafirmou seu sentimento de gratidão por tudo que está acontecendo em sua vida.

“Gratidão pela minha relação com a arte, com a música e pelas pessoas que passam pela minha vida. Muita gente diz: ‘eu casei com a sua música’, ou então contam o que sentem quando ouvem o que eu canto ou como a minha música muda suas vidas, mas vocês não têm noção do quanto isso movimenta minha emoção. Tenho 20 anos de Festival de Verão e faço parte dessa história. Comecei aqui com oito anos”, brincou.

Apesar do cansaço e da correria, Ivete manteve a energia do show lá em cima. Ela misturou novidades com sucessos de várias fases, para alegria dos fãs de plantão. Para abrir a noite escolheu Tempo de Alegria, um destes sucessos que não faltam em seus shows.

“Ontem eu gravei meu DVD e eu estou toda metidinha hoje. Posso ser medidinha?”, questionou, cantando na sequência a nova Teleguiados, um galope com a sua cara e aposta para o próximo Carnaval. “Toda a música que eu lanço no Festival de Verão vira um pipoco da Bahia. Então eu quero que vocês dançem pra bombar”, convocou.

Depois de um pout-pourri com canções como Na Rua, Na Lua, No Mar, Cadê Dalila, Empurra Empurra e Levada Louca, Ivete atendeu aos fãs e cantou outra nova: Mainha Gosta Assim, que gravou no DVD com Léo Santana. Mistura da animação de Ivete com a pegada de Léo, a música tem direito a coreografia caprichada e até sarrada.

Quem pensa que foi só Ivete que precisou correr para chegar no festival se engana. Os fãs também se esforçaram para seguir todos os passos da musa. O publicitário Caic Costa, 25 anos, contou que conferiu a gravação do DVD de longe, mas achou tudo lindo. “Principalmente por ela ter unido grandes nomes da música baiana, como Claudia Leitte e Léo Santana nesse novo trabalho”.

Já a estudante Tamires Gonçalves, 27, que acompanhou a gravação do DVD pelo live do instagram, disse que sua parte favorita é a nova aposta da cantora para o Carnaval 2019. “O melhor de tudo é a batida que é a cara do Carnaval. Tinha tempo que ela não lançava algo assim”, disse. Tamires fez questão de chegar cedo e não arredou o pé da grade durante os quatro primeiros shows da noite para ver sua rainha de pertinho.

Já Ivete agradeceu várias vezes aos fãs, à própria axé music e a força da percussão baiana. “Isso é da Bahia, faz parte da nossa identidade e eu sou da Bahia. Tenho uma sorte danada”, reafirmou a muso.

