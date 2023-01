Destaque do Vitória, Gegê lamenta: 'A gente deu uma bobeira'

Recém-contratado, Gegê foi um dos destaques do Vitória no jogo desta quinta-feira (12), contra o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. O jogador foi responsável pelas principais investidas rubro-negras no segundo tempo da partida, mas não pôde comemorar após a estreia do Campeonato Baiano.

Com um gol sofrido aos 41 minutos da etapa final, o Vitória amargou o empate em 1x1. Caíque garantiu o resultado ao marcar um golaço no ângulo. Rafinha havia aberto o marcados aos 17 minutos do primeiro tempo.

"Não é o resultado que a gente esperava. A gente veio aqui para vencer. Vencemos em boa parte do jogo, mas acabou que no segundo tempo a gente deu uma bobeira e eles acabaram fazendo o gol", admitiu Gegê. "Agora é descansar e recuperar, pois domingo já tem um novo jogo e a gente tem que vencer em casa", projetou o jogador.

O Vitória volta a entrar em campo pelo Campeonato Baiano no domingo (15), às 16h, quando recebe o Itabuna, no Barradão, em jogo válido pela segunda rodada do estadual.