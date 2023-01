Destaque na defesa, Raul Gustavo celebra amadurecimento no Bahia

Contratado para a atual temporada, o zagueiro Raul Gustavo tem sido um dos destaques do Bahia neste início de ano. Ao lado de Kanu, o defensor vem fazendo bons jogos e caiu nas graças dos tricolores. Nesta terça-feira (24), Raul foi entrevistado no CT Evaristo de Macedo e afirmou que está feliz na nova casa.

"Acho que ainda estou em fase de amadurecimento, mas estou muito feliz aqui. O Bahia abriu uma porta muito grande, sei que vou alavancar ainda mais a carreira. Estou me sentindo muito bem aqui no clube. Estou muito feliz. Estou na fase de amadurecimento e crescimento. Vou sempre buscar o crescimento para ajudar o Esquadrão", disse.

Raul Gustavo quer manter a boa fase diante do Jacobinense, nesta quarta-feira (25), às 21h30, na Arena Cajueiro, pelo Campeonato Baiano. Contra o time do interior, o Bahia terá que se recuperar após sofrer a primeira derrota na temporada, para o Sampaio Corrêa, pelo Nordestão.

O zagueiro conta que a derrota por 1x0 fora de casa deixou o grupo um pouco abalado, mas que o elenco está pronto para dar a volta por cima. O Bahia é o líder do Campeonato Baiano, com 9 pontos. O tricolor está empatado com o Itabuna, mas o Dragão leva vantagem no saldo de gols.

"Querendo ou não, abala um pouco o grupo porque a gente está sempre em busca do triunfo. Mas a gente está consciente da partida que fez, colocamos o que o mister pediu em campo, que era tentar manter a bola e criar jogadas. A gente vai trabalhar sempre nessa função de ter a bola e ter mais chance de sair com o triunfo. Acho que isso a gente deixou para trás. Vamos focar no próximo jogo", analisou.

Questionado sobre o estilo de jogo do Esquadrão, que tem usado a linha alta na defesa e conta com a participação do goleiro Marcos Felipe na saída de bola, Raul afirmou que o Bahia vai manter o padrão, mesmo após a falha diante do Sampaio Corrêa.

"Acho que quem está dentro de campo está sujeito ao erro. Não pode colocar em um atleta só. Nosso estilo de jogo é esse, se impor em campo, tentar ter a bola em todo momento. Acho que isso não vai mudar nosso estilo de jogo, até porque a gente está no começo de uma grande temporada. Serve para amadurecer o quanto antes", finalizou.