Destaque no acesso à Série A1, atacante Gadu deixa o Bahia

Um dos destaques do acesso do Bahia à Série A1 do Brasileirão feminino, a atacante Gadu está de saída do tricolor. Através das redes sociais, ela comunicou o fim do ciclo no Esquadrão.

"É com coração apertado que venho comunicar a minha saída. O que falar? Por onde devo começar? Acho que palavras nunca serão o suficiente para agradecer e dizer o quão grata eu sou por tudo que vivi aqui. Do carinho da torcida, que me ganhou de uma forma que não tem explicação, ver o carinho de vocês com a modalidade em si, é muito gratificante. É emocionante só de lembrar. Uma torcida de respeito, que me ajudou bastante em tudo que vivi aqui, vocês conseguem me deixar sem palavras", diz trecho da postagem.

No Bahia a saída foi recebida com surpresa. Através da assessoria, o clube informou que vinha negociando a renovação do contrato da atacante e que em nenhum momento foi informado sobre proposta de outra equipe.

Gadu é a atual artilheira do Brasileirão da Série A2, com 11 gol marcados. Ela se machucou na reta final do torneio e desfalcou a equipe nas últimas fases. O tricolor acabou eliminado pelo Botafogo, na semifinal, mas garantiu vaga na elite.

Confira a carta de despedida de Gadu na íntegra:

"É com coração apertado que venho comunicar a minha saída. O que falar? Por onde devo começar?

Acho que palavras nunca serão o suficiente para agradecer e dizer o quão grata eu sou por tudo que vivi aqui.

Do carinho da torcida, que me ganhou de uma forma que não tem explicação, ver o carinho de vocês com a modalidade em si, é muito gratificante. É emocionante só de lembrar. Uma torcida de respeito, que me ajudou bastante em tudo que vivi aqui, vocês conseguem me deixar sem palavras.

Às minhas parceiras de equipe, eu só tenho a agradecer e muito. Não conquistaria o que conquistei aqui sem vocês. Entre tapas e beijos, formamos a nossa família. Levarei todas em meu coração.

Da diretoria à comissão, agradeço pela confiança depositada em mim, e claro todo o apoio, dedicação, importância, confiança na modalidade e o ótimo trabalho que vem fazendo para o futebol feminino. Vocês são exemplos pra muitos clubes.

Estarei na torcida pra crescerem mais e mais.

Agradeço também, à todos que me apoiaram e me abraçaram desde o dia que cheguei aqui.

Divido com todos vocês essa conquista, porque ela tbm pertence à vocês.

Estarei iniciando uma nova etapa na minha vida, mas serei eternamente grata por tudo que vivi nesse clube.

E isso não é um adeus, e sim um até logo.

Muito obrigada nação tricolor.

BORA BAHÊA MINHA PO@&$"