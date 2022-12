Destaque no Equador, atacante argentino entra na mira do Bahia

Em busca de reforços para a próxima temporada, o Bahia tem um atacante na mira. Trata-se do argentino Tomás Molina. O jogador de 27 anos estava na LDU, do Equador, mas não teve o contrato renovado com a equipe.

Em contato com o CORREIO, o empresário de Molina confirmou a procura do Bahia. Ele afirma que outros clubes do Brasil também buscaram informações sobre o jogador e que até o momento não há proposta formal.

De acordo com a imprensa argentina, equipes do México e dos Estados Unidos também monitoram a situação do atacante. Tomás Molina foi um dos destaques do último Campeonato Equatoriano. Ele foi o vice-artilheiro do torneio, com 14 gols em 27 jogos.

Revelado pelo Huracán, o jogador acumula passagens por Almirante Brown, Brown de Adrogué e Ferro Carril Oeste. Todos da Argentina. Oficialmente, o Bahia não comenta negociações.

O setor de ataque é uma das prioridades do Esquadrão para 2023. Com as saídas de Ytalo e Rodallega, que não tiveram os vínculos renovados, o elenco carece de centroavantes.

Com o início da pré-temporada marcada para a segunda-feira (12), a expectativa é de que o clube anuncie a chegada de atletas nos próximos dias. Até o momento, o Esquadrão oficializou apenas a chegada do técnico Renato Paiva.