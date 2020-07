Destaque no sub-23, Gustavo é vendido para time da Coreia do Sul

O mercado de atletas do Bahia voltou a ser movimentado. Na tarde desta segunda-feira (6), o tricolor anunciou que o atacante Gustavo, de 23 anos, foi negociado ao Ichon United, da Coreia do Sul. No acordo, o time asiático vai pagar R$ 2,2 milhões por 80% dos direitos econômicos do jogador.

Apelidado de 'Super-Choque' por conta da semelhança física com o herói dos quadrinhos, Gustavo estava no Bahia desde 2019, quando foi contratado para o time de aspirantes depois de se destacar na campanha do rebaixamento do Jequié no Campeonato Baiano.

Em pouco tempo, o atacante virou destaque entre os aspirantes e foi titular na campanha do Bahia que terminou como semifinalista do Brasileirão da categoria no ano passado.

Esse ano, Gustavo fez sete jogos pelo time de aspirantes durante o Campeonato Baiano, e marcou um gol. Após a paralisação do estadual e o fim do time sub-23, por conta da pandemia do novo coronavírus, ele foi integrado ao time de Roger Machado e vinha treinando com o grupo principal.

Gustavo deixa o Bahia sem ter estreado pela equipe principal do tricolor. Descoberto na várzea, ele acumula passagens por Osasco Audax e Nacional-MA, e vive agora a expectativa da primeira experiência internacional.