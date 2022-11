Destrave Match: Salvador reúne profissionais da música pretos, indígenas e periféricos de todo o Brasil

Reunir profissionais do mercado, artistas e produtores culturais para promover conversas e pensar soluções que impulsionem a diversidade e a inovação através da música é a proposta do Destrave Match, evento gratuito promovido pela Destrave.biz, startup de impacto de music Business para artistas independentes sem fins lucrativos.

Destinado à profissionais da música pretos, indígenas e periféricos de todo o Brasil, a iniciativa, que é gratuita, acontece nesta sexta-feira (4) a partir das 14h, em formato híbrido, com transmissão online através da plataforma Destrave.biz e no auditório do Hub Salvador, em Salvador.

”Este evento é uma oportunidade para entender como navegar neste novo mercado da música digital, criar novas conexões e trocar experiências com artistas e profissionais de diversos lugares do Brasil e, principalmente, refletir sobre o papel da música preta, indígena e periférica na luta pela equidade e representação, tanto no espaço digital quanto no espaço não digital”, destaca Priscila Vitório, CEO da Destrave.biz.



Trazendo como tema central os desafios e oportunidades no novo mercado da música, que será apresentado em diversos microtemas em palestras e painéis, o evento, que conta com o apoio do Hub Salvador e da Gran Maître Filmes, traz grandes nomes do mercado brasileiro da música como Aori Sauthon, fundador e criador do selo Batalha do Real; Piedra e Cosca, fundadores do Kalifa LXXI; Joyce Melo e Beatriz Almeida, da plataforma Pagode Por Elas.

Para garantir a participação, as pessoas interessadas devem fazer a inscrição através do site https://www.destrave.biz/match.



“Nosso foco está voltado para apoiar os grupos de maior representatividade no Brasil e menor participação no crescimento econômico, o que se reflete em diversas ausências de oportunidades que impactam diretamente o seu desenvolvimento como músico independente. Além disso, esses artistas também exercem um papel social importante para a manutenção da música como patrimônio cultural e imaterial pela sua capacidade de promover, amplificar e manter viva a cultura e as tradições ancestrais e contemporâneas dos seus territórios de vivências”, finaliza Priscila.

Confira a programação completa do Destrave Match:

14:00 - 14:15 Bem vindes à Destrave - CEO PRISCILA VITÓRIO - [Presencial]

14:15 - 15:00 PALESTRA

AORI SAUTHON, Artista e Head de Marketing de Influência e Entretenimento / Fundador e criador do selo Batalha do Real [On-line]

Tema: DA CONTRACULTURA AO MAINSTREAM, COMO O RAP MUDOU A MINHA VIDA E O MUNDO

15:00 - 15:35 Match 1

PIEDRA E COSCA, Fundadores do Kalifa LXXI [Presencial]

WES XAVIER, Pesquisador de Tendências Periféricas [On-line]

Tema: CULTURA DE FAVELA CÓDIGOS ESTÉTICOS E EMPREENDEDORISMO

15:35 - 16:10 Match 2

JOYCE MELO, BEATRIZ ALMEIDA, de Pagode Por Elas [Presencial]

ISA MEIRELES, Comunicação e Design Inclusivo [On-line]

Tema: QUEBRANDO O MOLDE COMUNICAÇÃO E MÚSICA PARA O EMPODERAMENTO

16:10 - 16:45 Match 3

LUÍS GUIMARÃES, Músico, Pesquisador Cabokaji [Presencial]

PEDRO BONTORIM, Music Data Strategist, Fundador Clav Music [On-line]

Tema: ANCESTRALIDADE TECH, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NA MÚSICA

16:45 - 17:50 HAPPY HOUR com: DJ BELLE [Presencial com transmissão]