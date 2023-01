Desvio na BR-101, em Itamaraju, é liberado pelo DNIT

O desvio na BR-101, na altura do KM 817, em Itamaraju, no extremo sul da Bahia, foi liberado neste sábado (21). O trecho estava totalmente interditado por conta de uma cratera na via e o desvio havia sido fechado essa semana pelo DNIT para um melhoramento.

O sistema está funcionando no modelo segue em pare-e-siga. Quem sai de Teixeira de Freitas no sentido Itamaraju pelo desvio criado por produtores rurais e pela prefeitura da cidade. Quem vai transita no sentido contrário, precisa passar por dentro de uma propriedade rural.

As duas passagens liberadas estão apenas para veículos leves. Caminhões e outros veículos pesados devem fazer caminhos alternativos pelas rodovias estaduais. A BA-489 para quem vai na direção de Prado, a BA-001 até Alcobaça e por fim a BA-290 para seguir até Teixeira de Freitas.

As obras em si para liberação da estrada não têm prazo.