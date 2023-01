Detalhes da acusação contra Daniel Alves são revelados por jornal

Suspeito de ter cometido assédio sexual, o jogador Daniel Alves teve a prisão preventiva e sem direito à fiança decretada pela Justiça da Espanha nesta sexta-feira (20). O depoimento da vítima à polícia teria sido obtido pelo jornal El Periódico de Catalunya, que divulgou detalhes da acusação.

Segundo o veículo, a mulher, de 23 anos, disse ter sido convidada por Daniel Alves e um amigo para um espaço VIP dentro da boate Sutton, em Barcelona. O crime teria acontecido no banheiro dessa área, na noite do dia 30 de dezembro.

[ALERTA GATILHO] De acordo com o depoimento, no relato do jornal, o jogador teria pego a mão da vítima e colocado em seu pênis, contra a vontade dela. Em seguida, a mulher teria sido levada a um banheiro e impedida de sair do local pelo jogador. Lá, a mulher afirma ter sido estuprada.

O que teria ocorrido? Os detalhes divulgados pelo El Periódico são explícitos. Segundo a publicação, a mulher contou à polícia que Daniel Alves sentou-se no vaso sanitário, subiu o vestido dela e a forçou a transar com ele. O lateral também a teria jogado no chão e a obrigado a fazer sexo oral nele.

A vítima teria tentado resistir e sido agredida. Em seguida, Daniel Alves a teria penetrado à força. Depois de tudo, ele teria dito que ela esperasse que ele saísse do banheiro primeiro.

Exames em hospital A mulher procurou as amigas e os seguranças da balada depois do ocorrido. A equipe de segurança da casa noturna acionou a polícia catalã, que colheu depoimento da vítima. Ela também foi encaminhada para um hospital.

Ainda de acordo com a publicação espanhola, a vítima passou por exames biológicos em busca de evidências, e lesões características de um estupro teriam sido constatadas.

Nesta sexta-feira (20), a juíza espanhola Maria Concepción Canton Martín determinou prisão provisória e sem direito a fiança de Daniel Alves. A titular do Juizado de Instrução 15 de Barcelona acatou pedido do Ministério Público espanhol, reforçado pela defesa da vítima.

Segundo o UOL, o procedimento pelo qual passou Daniel Alves é pouco comum: é de praxe que, entre o depoimento à polícia e o julgamento, passem pelo menos 72 horas. No caso do brasileiro, ambos aconteceram no mesmo dia.

Em entrevista recente, o brasileiro negou a acusação. "Primeiramente, gostaria de desmentir tudo. Eu estive nesse lugar (casa noturna), com mais gente, aproveitando. Todo mundo que me conhece sabe que eu adoro dançar. Eu estava aproveitando, mas sem invadir o espaço dos demais. Sempre respeitando o entorno", afirmou Daniel Alves em entrevista ao programa Y Ahora Sonsoles, do canal espanhol Antena 3.

"Quando você decide ir ao banheiro não precisa perguntar quem está lá também. Sinto muito mas não sei quem é esta senhorita. Não sei seu nome, não a conheço, nunca a vi antes na vida", declarou o jogador.