Detento da Lemos Brito, em Salvador, comandava ataques violentos

Detido na Penitenciária Lemos de Brito (PLB), em Salvador, Judson Bezerra Araújo Batista foi transferido para uma unidade de segurança máxima após ser identificado pelo serviço de inteligência como um dos mandantes de uma série de ataques violentos que acontecem há três dias em dezenas de cidades do Rio Grande do Norte (RN). A operação de transferência foi realizada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap-BA).

Segundo a pasta, ele integra facção criminosa que atua naquele estado, dentro e fora das cadeias. Outros três internos da PLB também foram identificados como parte do esquema.

Na cela foram encontrados dois celulares, dois fones de ouvidos e um carregador. Os objetos, utilizados para envio das ordens, estavam escondidos em um chuveiro.

Terror no RN

A onda de violência no RN começou na madrugada de terça-feira (14) e, desde então, 34 cidades registraram ocorrências. As ações criminosas são organizadas por uma facção que tem queimado prédios públicos, comércios e veículos, segundo a polícia.

As ações seriam uma resposta ao regime disciplinar implantado nos presídios do estado, que incluem proibição de visitas íntimas, entrada externa de alimentos e restrição de produtos de higiene.

Segundo a Seap do Rio Grande do Norte, outros quatro presos, identificados como líderes da onda de crimes no estado, também foram transferidos.