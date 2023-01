Detento morre em cela de presídio em Feira de Santana

Um detento de 59 anos que ficava custodiado no Presídio Regional de Feira de Santana morreu na quarta-feira (4). A morte está sendo investigada pela 1ª Delegacia Territorial de Feira de Santana.

Segundo a Polícia Civil, Egberto de Jesus teria sido vítima de uma suposta agressão física, e não resistiu aos ferimentos. Já a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) alega que ele não foi encontrado com sinais de agressões e, ao ser levado ao Hospital Geral Clériston Andrade, os médicos diagnosticaram um quadro de infarto.

A Seap salientou, ainda, que Egberto de Jesus apresentava histórico de problemas de saúde e diz estar no aguardo do laudo técnico para comprovação da causa do óbito.