Detetives do Prédio Azul vivem novas aventuras no cinema

Sucesso na televisão e no cinema, os investigadores mais fofos do país estão de volta no filme Detetives do Prédio Azul 2 - O Mistério Italiano, que aposta nos mesmos ingredientes para preservar o público infantojuvenil cativo e como conquistar novos adeptos neste início de férias de Verão.



O mistério começa quando, em meio a um concurso de música, os três minidetetives descobrem que algumas crianças foram sequestradas e levadas para a Itália. Mas a maior preocupação do trio é com a bruxa Berenice (Nicole Orsini), que vive disputando espaço com Sol, Bento e Pippo e, agora, está em uma grande enrascada. O filme tem muita magia, o que deve agradar a crianças e adolescentes, trilha sonora divertida e muitas aventuras. O trio consegue até voar em uma vassoura para desvendar mistérios no sul da Itália.

O elenco conta com todos os atores que trabalham atualmente na atração na TV: Leocádia (Claudia Netto), Theobaldo (Charles Myara) e o divertido porteiro Severino (Ronaldo Reis), além de Vó Berta (Suely Franco) e tem o reforço do Nonno (Antonio Pedro) e dos bruxos Mínima (Fabiana Karla) e Máximo Buongusto (Diogo Vilela).

“O filme é cheio de aventuras e efeitos visuais. Como tem mais bruxaria agora, temos que mergulhar nesse universo de magia, buscando diversas referências, usar de muita criatividade e sempre nos lembrar do público que o D.P.A. atinge”, afirma a diretora Vivianne Jundi, que também assina a direção da série, principal produção nacional do canal Gloob, que repirtiu o sucesso na telona. O primeiro filme teve um público de mais de 1,2 milhão de espectadores.

Horários Detetives do Prédio Azul

UCI Orient Shopping da Bahia (programação de quinta a segunda) Sala 1: 10h (M), 12h (M), 14h, 16h, 18h, 20h | Sala 8: 13h, 15h, 17h, 19h, 21h | Sala 11: 11h40 (M), 13h40, 15h40, 17h40, 19h40 UCI Orient Shopping da Bahia (programação terça e quarta) Sala 1: 11h10 (M), 13h10, 15h10, 17h10, 19h10 | Sala 2: 10h40 (M), 12h40 (M), 14h40, 16h40 | Sala 12: 14h, 16h, 18h, 20h UCI Orient Shopping Barra (programação de quinta a segunda) Sala 3: 11h20 (M), 13h30, 15h40, 17h50, 20h | Sala 7 (delux): 10h30 (M), 12h30 (M), 14h30, 16h30, 18h30, 20h30 UCI Orient Shopping Barra (programação de terça e quarta) Sala 5: 10h10 (M), 12h10 (M), 14h10, 16h10, 18h10 UCI Orient Shopping Paralela (programação de quinta a segunda) Sala 1: 10h30 (M), 12h30 (M), 14h30, 16h30, 18h30, 20h30 | Sala 6: 11h50 (M), 13h50, 15h50, 17h50, 19h50 UCI Orient Shopping Paralela (terça e quarta) Sala 1: 14h40, 16h40 | Sala 6: 13h20 (quarta), 15h20, 17h20, 19h20 Orient Cineplace Boulevard Shopping (programação de quinta a segunda) Sala 2: 11h (sábado), 13h20, 15h20, 17h20 (exceto segunda), 19h20 (exceto segunda) Orient Serrinha Shopping (programação de quinta a segunda) Sala 1: 10h30 (sábado), 12h30 (sábado), 14h30, 16h30, 18h30 (exceto segunda), 20h30 (exceto segunda) Mobi Cine Salvador Sala 2: 13h10, 15h10, 17h10 Cinesercla Cajazeiras (programação de quinta a segunda) Sala 4: 14h50, 16h40, 18h30, 20h20 Cinesercla Cajazeiras (programação de terça e quarta) Sala 4: 14h15, 18h30 Cinépolis Bela Vista (programação de quinta a segunda) Sala 7: 13h20, 15h30, 17h40 (exceto segunda), 19h50 (exceto segunda) | Sala 8: 14h10 (exceto sábado e domingo), 16h20 (exceto segunda), 18h30 (sábado e domingo), 20h40 (exceto segunda) | Sala 9: 12h30 (sábado e domingo), 14h40, 17h10 (exceto segunda), 19h20 (exceto segunda) Cinépolis Bela Vista (programação de terça e quarta) Sala 5: 13h20 (exceto terça), 15h30, 17h40, 19h50 | Sala 8: 14h20, 16h40 Cinépolis Salvador Norte (programação de quinta a segunda) Sala 1: 14h40, 16h50 | Sala 2: 12h50, 15h, 17h10 (exceto segunda), 19h20 (exceto segunda) | Sala 3: 13h45, 15h50, 18h (exceto segunda), 20h10 (exceto segunda) Cinépolis Salvador Norte programação de terça e quarta) Sala 5: 13h20 (exceto terça), 15h35, 17h55, 20h15 Cinemark Sala 3: 12h (quarta), 14h30 (quarta), 16h50 (terça e quarta), 19h20 (terça), 19h30 (quarta), 21h40 (terça), 22h (quarta) | Sala 7: 12h (segunda), 13h40 (exceto segunda e terça), 14h20 (segunda), 16h (exceto segunda e terça), 16h20 (terça), 18h20 (exceto segunda e terça), 18h40 (terça), 20h50 (exceto segunda) | Sala 8: 12h50 (exceto terça e quarta), 15h30 (exceto terça e quarta), 17h40 (quinta, sexta, sábado e domingo), 20h (quinta, sexta, sábado, domingo), 22h35 (sábado) Espaço Itaú Glauber Rocha Sala 3: 13h (exceto segunda), 14h50 (exceto segunda), 16h40 (exceto segunda), 18h30 (exceto segunda)

Legendas:

(M) = Matinal: sábados, domingos e feriados

(S) = Saideira: sextas, sábados e vésperas de feriado

CLIQUE E CONFIRA TODAS AS ESTREIAS DA SEMANA