Detonada por maquiagem cara, Virginia fatura R$ 22 milhões em 13 horas

A linha de maquiagem WePink, de Virgínia Fonseca, é alvo de várias críticas desde que foi lançada, com internautas e especialistas criticando o preço e qualidade dos produtos. Apesar disso, a influencer faturou R$ 22 milhões com a venda dos produtos durante uma live de 13 horas.

Ela e a sócia, Samara Pink, usaram a transmissão ao vivo, realizada no último domingo (16), para lançar um delineador para os olhos. Ao todo, foram 194 mil vendas.

"Com certeza mais um dia que ficará marcado na história da WePink. Gratidão é a palavra que define. Obrigada por confiarem em nós e na marca, sem vocês nada disso seria possível", agradeceu ela no Instagram.

"Começamos só nós e um sérum, viemos na contramão do mercado e vocês nos abraçaram. WePink nascem grande graças a vocês. Toda honra e glória a Deus", completou a mãe de Maria Alice e Maria Flor.

Em janeiro, Virginia havia registrado o recorde de faturamento em vendas, com R$ 15 milhões em 12 horas de transmissão ao vivo. Ela prometeu e cumpriu um desafio feito pelos seguidores por bater a meta: tatuou o nome de Zé Felipe no pescoço. O cantor também desenhou o nome dela no corpo.

Virginia Fonseca e Samara Pink pretendem alcançar a marca de R$ 240 milhões de faturamento em 2023, além de lançar novos produtos e montar 40 quiosques próprios no Brasil.