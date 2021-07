Deu ruim: atletas brasileiros são eliminados no Judô e Esgrima

O final da noite de sexta (23) e comecinho da madrugada de sábado (24) trouxeram notícias ruins para o Brasil nas Olimpíadas. Havia a expectativa de medalhas no judô e esgrima, mas não se confirmaram e três brasileiros terão que voltar para casa mais cedo. Uma série de fatores culminou nas eliminações: no judô e esgrima, Gabriela Chibana e Nathalie Moellhausen, respectivamente, enfrentaram duas pedreiras. Também no judô, Eric Takabatake caiu para o sul-coreano Won-Jin Kim, um dos favoritos ao ouro na categoria até 60kg.

Adeus dolorido

Doeu muito. Atual campeã do mundo, Nathalie Moellhausen acabou eliminada em sua primeira luta na espada individual no golden point, a prorrogação da modalidade, por 10x9. A derrota foi para a atual vice-campeã olímpica -e compatriota, já que Nathalie nasceu na Itália- Rosella Fiamingo.

Foi uma grande luta. Nathalie esteve atrás, mas conseguiu levar a luta até o ponto de desempate, mas foi tocada e deu adeus precoce ao sonho olímpico. Quarta colocada no ranking mundial, Nathalie não conseguiu aplicar a 'Lei do Ex' e perdeu para uma adversária forte, acostumada a disputar títulos.

Começo forte

14 segundos. Foi o que Gabriela Chibana precisou para aplicar um belo ippon em Harriet Bonface, de Malawi, garantindo classificação às oitavas de final da categoria até 48kg do judô feminino. A primeira luta empolgou, mas desde que se soube a adversária da fase seguinte, era esperado um confronto muito difícil.

Isso porque a oponente seria ninguém menos que a número 1 e campeã mundial Distria Krasniqi, de Kosovo. Logo no começo da luta, Chibana foi punida por pisar fora do tatame. O combate foi equilibrado, mas no final a brasileira foi surpreendida com a velocidade da adversária e levou o golpe fatal.

Gabriela Chibano aplicou ippon em 14 segundos na primeira luta (Foto: Júlio César Guimarães/COB)

Também brasileiro, Eric Takabatake não foi tão veloz na luta inicial, mas também venceu por ippon. Foram quase cinco minutos para superar Soukhaxay Sithisane, de Laos, mas o fato é que Takabatake conseguiu os dois wazaris necessários para vencer.

Assim como aconteceu com sua compatriota, a luta das oitavas foi mais dura, contra o sul-coreano Won-Jin Kim. 9º colocado do ranking e um dos favoritos ao ouro.

Kim dominou quase todo combate, mesmo precisando levar até o golden score para confirmar a vitória. O brasileiro, 14º do ranking, recebeu duas punições por passividade e foi inferior ao sul-coreano, que o atacou durante quase todo o combate. No golden score, Eric suportou a pressão e, num contragolpe, derrubou Kim, que, porém, caiu de frente - por pouco não conseguiu o ponto, que foi checado pela arbitragem de vídeo.

Eric Takabatake se defende de golpe do sul-coreano Kim (Foto: Franck Fife/AFP)

Pouco depois, seu adversário respondeu e conseguiu aplicar um wazari com 3min41s de tempo extra para ficar com a vitória e se classificar às quartas.

Como é preciso avançar até as quartas para ficar elegível à repescagem pela medalha de bronze, o Brasil não disputará medalhas neste primeiro dia de competições do judô no templo Budokan. Foi o fim do sonho de medalhas para o Brasil pelo menos até o meio da madrugada, quando o brasileiro Felipe Wu disputa o pódio do tiro esportivo.