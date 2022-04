Deu ruim: Italo Ferreira erra aéreo, cai e quebra nariz; vídeo

O surfista Italo Ferreira passou por um perrengue enquanto se preparava para a próxima etapa do Circuito Mundial, em Margaret River, na Austrália. O campeão olímpico em Tóquio tentou realizar um aéreo, mas errou a aterrissagem e bateu com o rosto na onda. O atleta acabou fraturando o nariz.

O vídeo do acidente foi postado pelo próprio Italo, nas redes sociais. "Estava testando minha prancha, soltinho na marola, pegando minhas ondas no inside, os caras tudo lá dentro, aí eu fui dar um aéreo, né? Pra quê, pô?", disse.

A etapa de Margaret River marca a metade da temporada do Circuito Mundial de Surfe. Nela, serão definidos os 22 homens e as 10 mulheres que continuarão no torneio - e, mais importante, que já estarão classificados para a próxima temporada.

Italo chega à disputa no sétimo lugar, e precisa ir ao menos às oitavas para pontuar. O surfista terá pela frente o também potiguar Jadson André e o americano Jake Marshall na sétima bateria da primeira fase.