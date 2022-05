Deu zebra: a animal print do momento mostra sua versatilidade

Será a zebra a nova onça? Parece que sim, pelo menos nesta estação é o que diz as araras das lojas. Elas foram invadidas pelo animal print em preto e branco que segue a mesma versatilidade da estampa felina. É fácil de combinar e misturar , por causa da clássica composição de cores, mais um ponto positivo para esse item trendy que pode ganhar vida longa nos guarda-roupas. Pela quantidade de opções que vemos nas lojas, sair com o look total zebrado não é tarefa difícil e pode ser bem divertido. A estampa do momento aparece em saias, vestidos, top e até acessórios. Pensamos em três looks que vão do mood festa até o confortável casual, onde a zebra reina em uma peça destaque.



Misture sim!

Fazer uma boa combinação de estampas tem sempre um caminho certeiro: siga as cores presentes nas prints. Foi o que fizemos com a blusa p&b toda bordada mais saião zebrado em seda. Argolas douradas arrematam com sofisticação.



Wild girl

A saia de couro foi o ponto de partida dessa produção, ela pedia um toque sensual, que vem com o uso do body rendado sobrepondo um sutiã laranja. Nos pés uma bota vazada cheia de tachas e um ponto de cor com brincos de plumas vermelhas.

Comfy

A chemise longa rouba a cena e vira uma sobreposição perfeita para um look confortável com pantalona e top cropped de linho.





FICHA TÉCNICA:

Fotos: Caio Diniz(@caiodiniz1)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1)

Modelo:Vanessa Farach (@vanessafarach)

Agradecimento: Café Padoca do Carmo (@padocadocarmo) - Rua do Carmo, 13, Santo Antônio

Todos os looks estão disponíveis na loja Abx Contempo (@abxcontempo)