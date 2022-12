'Deus cuida de mim': Caetano grava louvor gospel em parceria com o pastor Kleber Lucas

O louvor gospel "Deus cuida de mim" ganhou uma nova versão após uma parceria musical entre Caetano Veloso e o cantor e pastor Kleber Lucas. O pastor é um dos nomes mais proeminentes e populares do universo evangélico. O encontro entre os artistas aconteceu em outubro, na casa de Caetano, no Rio de Janeiro. A versão foi lançada neste domingo (4).

“Eu acho que foi Deus. Realmente, é a única coisa que eu posso responder. Eu não sou propriamente religioso, fui criado numa família católica com uma visão religiosa das coisas, mas depois me afastei muito. Na minha juventude, eu era antirreligioso", pontuou Caetano em entrevista ao Fantástico.

Além das vozes do pastor e de Caetano, o coro conta com vozes de outros cinco artistas que iniciaram suas carreira nas igrejas evangélicas, entre eles o filho de Kleber Lucas.

"Foi uma experiência muito especial. Meu filho estava junto, então é uma sensação de que a música, a nossa música brasileira, a nossa brasilidade, ela é geracional”, conta o pastor.

Durante a entrevista, os artistas ainda ressaltam que a parceria representa uma ponte necessária com o universo evangélico, que tanto tem crescido no Brasil. A canção completa está disponível no canal de Caetano Veloso na plataforma de vídeos YouTube.