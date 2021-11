Devendo R$3 milhões de pensão ao filho, goleiro Bruno compra carro de R$80 mil

Condenado a mais de 22 anos de prisão pelo assassinato de Eliza Samudio, em 2010, o ex-jogador do Flamengo Bruno Fernandes vive atualmente na cidade de Cabo Frio, cumprindo a pena em regime aberto.

Mas o que chama a atenção quando o goleiro Bruno circula pelas ruas da cidade é o carro que ele dirige: um Kia Sorento 2013 avaliado em R$80 mil. O alto valor do veículo comprado por Bruno contrasta com a dívida milionária que ele deve pela pensão alimentícia ao filho, Bruninho. São três milhões de reais que não foram pagos à avó do garoto, Sônia Moura, mãe de Eliza Samudio, e que deveriam ajudar a custear as despesas da criança de 11 anos que mora em Campo Grande, Mato Grosso.

Na época em que comprou o carro, a concessionária de Cabo Frio chegou a publicar uma foto em suas redes sociais mostrando o cliente, mas apagou a postagem em seguida. Uma reportagem do jornal carioca Extra afirmou que Bruno estava acompanhado de Ingrid, sua atual esposa, e da filha do casal.

A matéria ainda diz que Sônia e Bruninho, que cursa o Ensino Fundamental com o auxílio de uma bolsa integral em uma escola particular de Campo Grande, têm tido dificuldades de comprar todos os materiais escolares. "Chega essa época e tenho que comprar os livros didáticos, material para ele, uniforme... É um gasto de quase R$ 2 mil reais", contabiliza. Ela chegou a tentar ter uma plantação de milho em um sítio no interior, mas a seca na região tirou tudo de Sônia.

Em outra ocasião, uma psicóloga de São Paulo se comoveu com a situação dos dois e promoveu uma rifa para auxiliar na compra dos materiais escolares e diminuir o prejuízo com o não pagamento da pensão alimentícia.

Recentemente, o nome do goleiro Bruno voltou a circular nas redes por uma “homenagem” que um homem de Manaus fez ao se fantasiar do ex-jogador para uma festa de Halloween na cidade. A foto publicada mostra o rapaz usando uma camisa do Flamengo com um papel colado nas costas com o nome ‘Bruno’. Na mão ele segura um saco de lixo com o nome da vítima assassinada pelo ex-jogador em 2010, Eliza Samudio. A identidade do rapaz não foi revelada.

Ele foi demitido do estúdio onde trabalhava como tatuador e o estagiário, de 20 anos, que publicou a foto na página da casa de Shows Porão do Alemão foi afastado da função