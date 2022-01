Dever de casa foi criado 'para punir as crianças', diz Scooby no BBB22

Pedro Scooby fez uma declaração sobre o sistema de educação que cobra as crianças a fazerem lição de casa no contraturno escolar. O surfista estava conversando com o ator Douglas Silva nesta quarta-feira, 19, durante o Big Brother Brasil 22. Scooby e a atriz Luana Piovani são pais de Bem Vianna, Dom Piovani Vianna e Liz Vianna. Atualmente, o atleta namora a modelo Cintia Dicker.

"O cara que criou o dever de casa criou pra punir as crianças e a gente segue achando isso normal", disse Scooby. Para ele, o método de educação no Brasil e em Portugal é antiquado e precisa ser revisto.

A declaração do surfista repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões. "Será que a Luana Piovani sabe que o Pedro Scooby, além de levar as crianças atrasadas pra escola, também incentiva a não fazer a lição de casa?", diz uma publicação no Twitter. "Chocada que Pedro Scooby tá falando coisas sensatas sobre educação e a falta de inclusão de crianças que não se encaixam nesses "padrões convencionais" e só pensei em nós que somos neurodivergentes e o tanto que esses padrões de ensino nos massacram na escola", diz outra postagem