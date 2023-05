Deyverson aparece deitado durante julgamento no STJD e viraliza

O atacante Deyverson, do Cuiabá, viralizou na internet por uma cena inusitada. Durante um julgamento virtual do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o jogador de 32 anos apareceu confortavelmente deitado na cama, debaixo de um cobertor, quebrando o protocolo. A imagem virou meme nas redes sociais nesta quarta-feira (17).

Deyverson foi julgado pela expulsão no jogo contra o Goiás, no dia 29 de março, pela semifinal da Copa Verde. Ele acertou o rosto de Maguinho com o braço, nos minutos finais da partida, e recebeu o segundo cartão amarelo.

O depoimento do jogador foi dado na sessão de terça-feira (16) da 2ª Comissão Disciplinar. Na hora de falar, Deyverson estava sentado, cumprindo o protocolo. Mas, segundo o site UOL, ele esqueceu de desligar a câmera depois, e passou a circular pela casa com a tela ligada. Até que, em um determinado momento, o atacante se deitou na cama, colocou o celular ao lado e ficou assistindo ao anúncio do resultado.

Apesar do protocolo quebrado, Deyverson foi absolvido no julgamento. Ele corria risco de ser punido com base nos artigos 250 (ato hostil) e 254-A (agressão física) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).