Deyverson viraliza com dança gospel no vestiário do Palmeiras

O lado irreverente do atacante Deyverson atacou novamente. O jogador 'aprontou' no vestiário do Palmeiras, antes do treino da equipe nesta sexta-feira (21), e dançou uma coreografia ao som de uma música gospel. O vídeo, postado pelo meia Raphael Veiga, nos Stories do Instagram, já vem viralizando nas redes sociais.

Nas imagens, Deyverson faz os passinhos enquanto toca a canção Alívio, do cantor gospel Jessé Aguiar. O ritmo, aliás, é diferente do que o atacante aparece escutando normalmente. Em novembro, ele ensinou a coreografia de Coração Cachorro, hit de Avine Vinny e Matheus Fernandes, durante o programa Mais Você, da TV Globo.

Herói do título do Palmeiras na Libertadores 2021, Deyverson possui contrato com o clube até o dia 30 de junho deste ano. As duas partes devem se reunir em breve para discutir uma renovação. Na última temporada, foram 31 partidas disputadas e cinco gols marcados.