Dez anos após último trabalho, Paquito lança novo disco

Depois de dez anos sem lançar um álbum, o cantor, compositor e produtor Paquito lança hoje na Sala do Coro do TCA seu novo disco, Xará. Com 20 faixas inéditas - sendo nove em parceria com outros artistas -, o álbum mistura composições românticas com músicas que debatem temas atuais, como o aquecimento global e questões políticas e morais.

“O meu último trabalho, o Bossa Trash (2009), era só sobre canções de amor, relações amorosas. Agora, também se fala disso, são canções de amor e desamor, mas também atentas, de uma forma coletiva, para o que estamos vivendo”, observa o baiano.

Xará começou a ser desenvolvido há quatro anos, produzido numa parceria entre Paquito e Cândido Neto, que, mais tarde, deu lugar a Tadeu Mascarenhas, com quem já o músico já havia trabalhado no seu primeiro álbum.

Paquito ressalta que a construção de Xará se deu de forma natural, principalmente pelas relações afetivas. Gerônimo participa da canção Porto de Chegar, homenagem ao Porto da Barra, o lugar favorito de Paquito na cidade.

Entre os outros nomes da MPB, rock e samba que aparecem no disco estão Chico César, que está na faixa O Monstro; Álvaro Lemos, contemporâneo de Paquito no rock dos anos 90; Capinan; Tony Lopes; Eduardo Luedy e Rogério Duarte.

Há ainda uma participação carregada de afetividade: Paula, sobrinha de Paquito, que tem 11 anos e adotou o nome Tata Honorato para participar da gravação de Melô do Aquecimento, composição de Paquito. “Ela já é uma artista, coloquei ela para cantar fiquei impressionado. Me disseram que ela canta melhor que eu”, brincou. Paquito ainda musicou dois poemas de portugueses: um de Fernando Pessoa e outro de Agostinho da Silva.

Sobre a melodia, o baiano acredita que a identidade do disco anterior se mantenha em Xará, e a predominância continua sendo a sonoridade com o violão e piano. Artistas como Caetano Veloso, com quem Paquito trabalhou durante a produção do disco em homenagem a Batatinha, e Lívia Nery, também contribuíram nessa construção e isso também “ajuda a dar outra cara para o trabalho”. “Esse é um disco que ficou muito mais colorido do que eu imaginava”, diz.

O álbum, que já pode ser ouvido nas plataformas digitais, ainda não tem sua versão física, mas Paquito pretende desenvolver o produto e, com humor, diz que pensa em fazer um show para comemorar o lançamento. Apesar de ser um amante do CD ou do vinil, principalmente por lembrar quando isso era a grande novidade no meio da música, a expansão das plataformas de streaming não se opõe aos outros dois. “A gente tem que se adequar aos tempos. Tudo é oferecido na rede online, independe de ter gente como eu que goste do CD físico”.





Serviço:

O quê: show de Paquito para lançamento do disco Xará

Quando: terça (29), às 20h

Onde: Sala do Coro do TCA (Campo Grande)

Ingresso: R$30 | R$15

Venda: na bilheteria





*com orientação do editor Roberto Midlej