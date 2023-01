Dez artistas participam de instalação artistica na Festa de Iemanjá do Lalá no Rio Vermelho

(Divulgação)

Adriana Cravo e Ricardo Dantas

O Lalá Casa de Arte, no Rio Vermelho, vai presentar Iemanjá com uma oferenda artística no dia 30 de janeiro (segunda-feira), às 17h. Com curadoria de Adriana Cravo, a mostra Curanderia vai reunir obras de artistas visuais que lançam seus olhares sobre os festejos para a Rainha do Mar em suportes diversos, como telas, instalações e esculturas. Nomes como Bela Seifarth, Pedro Marighela, Márcio Junqueira, Bianca Tourinho, Aju Paraguassu, Mário Vasconcelos, Claudia Nen, Marcelo Terça Nada, Daniel Lisboa e Diogo Ogum estão entre os expositores. Ricardo Dantas, gestor e curador do espaço, que há 11 anos realiza o Festival Oferendas, vai reunir expoentes da música local e nacional para celebrar a orixá nos dias 1º e 2 de fevereiro.

Dança das cadeiras

Já é dada como certa a saída de João Carlos Oliveira da direção-geral do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado da Bahia (IPAC). A historiadora Luciana Mandelli, vice-presidente do PT na Bahia, é o nome cotado para ocupar o lugar de Oliveira.

Dança das cadeiras II

As mudanças na Secretaria de Cultura não devem parar por aí. Tampouco a movimentação entre os atuais dirigentes (que querem se manter onde estão) e os postulantes a cargos ainda ocupados. Tem gente poderosa, com influência no Palácio do Planalto, que já apelou até para a primeira-dama Janja para tentar emplacar um nome num dos postos de maior vitrine da capital baiana. Vamos aguardar.

(Divulgação)

Ticiano Santana e Adriana Bozon

Elogio

A diretora de brand do grupo Inbrands, Adriana Bozon passou por Salvador na semana passada antes de partir para uma temporada de férias em Trancoso. Na rápida passagem pela capital baiana, a executiva aproveitou para visitar o showroom que reúne as marcas Ellus, Richard´s e Second Floor, que compõem o portefólio do grupo de moda, e elogiou o espaço comandado por Ticiano Santana e Isana Oliveira, representantes das três marcas na Bahia, Sergipe e Alagoas.

Banho de Cheiro

Ao completar neste mês de janeiro três anos de inaugurado, o Centro de Convenções Salvador, administrado pelo grupo francês GL Events, ganhou um aroma exclusivo. Em parceria com a Avatim foi desenvolvida uma fragrância que traz a efervescência da capital baiana para o espaço de eventos. A fragrância Floral Verde e Cítric com acordes únicos é uma festa para os sentidos com notas de Angélica, Pomelo, Lima e Bergamota Itália.

Nordeste na avenida

O Nordeste brasileiro vai pisar com força na Sapucaí. Metade das seis escolas de samba do grupo especial terão a região como tema. A Mangueira, por exemplo, que sempre gostou de exaltar a Bahia, desfilará mais uma vez reverenciando a cultura local, com enredo que destaca desde os cortejos afros até os afoxés e outros blocos, até a axé. É na Mangueira, que foi campeã quando homenageou Maria Bethânia, que a cantora e agora ministra da cultura Margareth Menezes - que inclusive gravou o samba-enredo deste ano - irá desfilar. Já a Unidos da Tijuca vai celebrar a Baía de Todos-os-Santos, enquanto a Beija-Flor vai partir da Independência da Bahia (Dois de Julho) para homenagear o bicentenário da independência. Manifestações de outros estados nordestinos como Maranhão e Pernambuco também estarão na avenida.

(Divulgação)

O chef Ricardo Silva vai fazer duas festas no Pi.zza

Odoyá

O chef Ricardo Silva está preparando duas festas para saudar Iemanjá na Pi.zza do Rio Vermelho. Na noite do dia 1º de fevereiro, a partir das 17h, o espaço vai promover um sunset com open bar de cerveja e drinques. Já no 2 de fevereiro a farra será all inclusive com cerveja, drinques, comidinhas passando e um bufê fixo de feijoada. Vai ter DJs e banda e as reservas já estão sendo feitas pelo whatsapp 71 3052 6010.

(Divulgação)

Pico Garcez estará no Festival Mapping



Adiado

A primeira edição do Festival Mapping do Castelo, na Praia do Forte mudou de data. Em vez de janeiro, como estava previsto, o evento acontecerá de 6 a 11 de fevereiro de 2023, no Castelo Garcia D’Ávila. O projeto que tem como temática ancestralidade e meio ambiente contará com a participação de seis VJs convidados – Carol Santana, Cayetano, Fernando Velázquez, Leticia Pantoja, Lobo e Pico Garcez.

(Divulgação)

Cena do filme Mugunzá

Cinema da Bahia

A Bahia levou 11 filmes para a 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes – uma das mais importantes do país - que começou na última sexta-feira (20) e vai até 28 de janeiro Os cineastas Ary Rosa e Glenda Nicácio - mineiros radicados na Bahia e homenageados nessa edição do evento - são realizadores de seis filmes produzidos no nosso estado. São da dupla os longas Mugunzá (estrelado por Fabricio Boliveira), Voltei!, Até O Fim, Ilha, Café Com Canela e Na Rédea Curta. Quatro curtas baianos de outros diretores locais também estão na programação.