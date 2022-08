Dez aves silvestres são resgatadas durante o fim de semana na Bahia

Durante o último final de semana, Policiais Rodoviários Federais resgataram 10 aves silvestres que eram transportadas de forma irregular em rodovias federais na Bahia.

A primeira ocorrência aconteceu na sexta-feira (26) no quilômetro 830 da BR 116, próximo ao município de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. Durante abordagem a um ônibus de turismo, foram encontrados 6 pássaros silvestres acondicionados em uma bolsa de viagem.

Já no domingo (28), no quilômetro 402 da BR 324, município de Nova Fátima, no nordeste da Bahia, durante abordagem a um veículo de passeio, os policiais encontraram 4 aves silvestres sendo transportadas de maneira irregular.

Os responsáveis pelos animais responderão por crime ambiental, previsto no artigo 29 na Lei 9.605/98.