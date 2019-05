Dez obras artísticas para conhecer a trajetória de Irmã Dulce

Escrito por Gaetano Passarelli, consultor histórico da Congregação da Causa dos Santos, o livro narra a trajetória de Irmã Dulce. A publicação da editora Paulinas revela ainda a história de fundação das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), hoje o maior complexo de saúde com atendimento 100% gratuito do país – com cerca de cinco milhões de atendimentos por ano a usuários do SUS, idosos, portadores de deficiências e de deformidades craniofaciais, pacientes sociais e crianças e adolescentes em situação de risco social. Entre os principais episódios narrados no livro, destaque também para a visita do Papa João Paulo II e a comoção que tomou conta não apenas da Bahia, mas de todo o país, no falecimento da religiosa, em 13 de março de 1992. O livro teve grande importância para o processo de beatificação da beata baiana.