Dez restaurantes de Salvador com pratos especiais para celebrar a Páscoa

Amanhã é celebrado o Domingo de Páscoa. Para os católicos, a data representa renovação e, como em quase todas as celebrações, não pode faltar comida.Desde sempre é dia de reunir a família e os amigos em volta da mesa. Em tempos modernos, muita gente prefere festejar o dia fora de casa e é aí que chefs e donos de restaurantes entram em cena preparando pratos especiais ou apostando em clássicos da casa como opção.

Seja na comida tradicional do dia, como o Pernil de Cordeiro, proposto pelo chef Gian Angelino, do sessentão Bella Nápoli; seja no Spaghetti di Mare, do chef Massimo Cremonini, do Cremononi, o importante é celebrar. Para muitos comensais, é dia também de repeteco do tradicional bacalhau da Sexta-feira Santa, aposta dos chefs Vini Figueira, dos restaurantes Vini Figueira Gastronomia e Vini Mar, e Bahia Brito, do Fasano, dentre outros que elencamos aqui para ajudar na sua escolha, caso queira confraternizar com a família e os amigos num dos lugares bem avaliados da cidade. A todos, uma Feliz Páscoa.

Bacalhau a Lagareiro com Legumes na brasa: Carvão

Serviço:

Carvão: @restaurantecarvao

Rua Professor Sabino Silva, nº 5, Jardim Apipema. Tel. 71 99632 8682

Salmão com vodka do La Pasta Gialla

La Pasta Gialla: @lapastagiallassa

Rua São Paulo, 488, Pituba. Tel. 71 99609 5362

Arroz de moqueca do 705

705 Restaurante e Bar: @705restauranteebar

Orla de Pituaçu. Tel. 71 99723 0705

Portogaia:@restauranteportogaia

Rua Novo, 39, Acupe de Brotas. Tel. 71 99215-8025

Baccalà alla Romana do Fasano

Fasano: @fasano

Praça Castro Alves, 5 – Centro. Tel. 71 2201-6336

Pernil de cordeiro do Bella Nápoli é servido fatiado

Bella Nápoli: @bellanapolibahia

Alameda das Espatódeas, 491, Caminho das Árvores - Tel. 71 3354 1962

Spaghetti di mare do Cremonini ristorante

Cremonini: @cremoniniristorante

Rua Alexandre Herculano, 18, Pituba.

Tel. 71 99694 2032

Bacalhau do Chef do Vini Figueira Mar

Vini Figueira Mar: @vinifigueiramar

Travessa Bartholomeu de Gusmão, 754. Rio Vermelho

Tel. 71 99961 5609



Peixe do dia grelhado com risoto de limão siciliano do Pepo

Pepo: @pepo.restaurante

Rua Amazonas, 1111, Pituba. Tel 71 99402 2111

Bacalhau do Amado

Amado: @restauranteamado

Av. Lafayete Coutinho, 660, Contorno. Tel. 71 99321 4660

Salmão Grelhado com Risoto Milanês de Açafrão do Pasta em Casa Alphaville

Pasta em Casa (Alphaville) @pastaemcasa

Avenida Alphaville, 522 - Edf Alpha Fitness Business, loja 2 - Alphaville 1.