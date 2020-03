Dez títulos para ler em casa no isolamento

Muita calma nessa hora. Ficar em casa é palavra de ordem, em prol da coletividade, nesses dias de covid-19. Não há dúvida ou questionamento, e não importa qual seja a sua idade. O momento pede responsabilidade e recolhimento. Que tal, então, colocar a leitura em dia? De quebra, você aproveita para se distrair das notícias sobre o avanço da pandemia e reúne forças para seguir adiante. A editora L&PM (lpm.com.br), por exemplo, está disponibilizando um e-book gratuito por dia, durante o período de isolamento social, com clássicos como Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Selecionamos, abaixo, dez livros para ler sem pânico e que podem ser comprados online na Amazon (amazon.com.br), em formato e-book, ou lidos gratuitamente por assinantes. E não esqueça do recado enviado para o mundo pela Itália – até agora, o país mais atingido pelo coronavírus: “Vai ficar tudo bem. Fique em casa.”.

1 ● Rua de Dentro

O Rio de Janeiro é a protagonista do novo livro do escritor e jornalista carioca Marcelo Moutinho, vencedor do Prêmio Clarice Lispector/Biblioteca Nacional, em 2017, na categoria contos, com Ferrugem. Para além dos bairros famosos, Moutinho concentra suas treze histórias curtas – com uma espirituosidade que, por vezes, remete a Aldir Blanc em Porta de tinturaria –, nas vias secundárias da cidade e no cotidiano de seus habitantes. Ao autor, interessa a convivência entre a periferia e a Zona Sul a partir dos olhares trocados entre esses dois universos, ainda que de soslaio. Contemporâneos, seus personagens se movem em um cenário urbano marcado, sobretudo, pelas diferenças. Record, 128 p, R$ 26,91, e-book

2 ● Controle

Após ganhar o Jabuti em 2016, com o livro de contos Amora, a escritora gaúcha Natália Borges Polesso faz sua estreia no romance com uma história ambientada nos anos 80/90 e que resgata, em seu fio narrativo, letras da banda britânica New Order, criada ao término da Joy Division, após o suicídio de Ian Curtis, além de outras referências inesquecíveis daquela época – as fitas cassete, as ombreiras, o corte de cabelo mullet, o walkman... Ao contar a história do amadurecimento da solitária Maria Fernanda, moradora do interior do Rio Grande do Sul e epiléptica, a autora revisita também a evolução da interação virtual dos jovens no Brasil, indo da internet discada aos namoros virtuais via MSN. Cia. Das Letras, 176 p, R$ 23, 60, e-book

3 ● O som do tempo passando

Os anos 1980, e a ascensão da cena do rock BR, dão a senha para o novo romance do escritor baiano Victor Mascarenhas. No período, que marca também a redemocratização do país, quatro garotos decidem criar uma banda chamada Guerrilha Urbana, loucos para ganharem a estrada. Mas a verdade é que nem todo adolescente nasce destinado a ser Renato Russo e as coisas acabam não dando muito certo. Cada um segue seu caminho, até que decidem por um reencontro, já na vida adulta, para a realização de um último show. O que acontece, a partir daí, mescla humor, drama e música em volume máximo, numa trama conduzida pelo autor com mão firme e referências pop Cafeína, 128 p, R$ 0,0, em formato e-book

4 ● A mulher faminta

Finalista do Açorianos de Literatura, em 2016, com o livro de crônicas Demônios Domésticos, o paraibano Tiago Germano narra a história de um misterioso fracasso amoroso em seu primeiro romance. Não espere encontrar melodrama fácil ou fórmulas românticas prontas. Ao contrário, e já desde o primeiro capítulo, o autor consegue enredar o leitor em uma trama envolvente. Com a habilidade de quem sabe manejar os detalhes em uma narrativa, Germano desenha suas personagens femininas e seu protagonista, um jornalista, anti-herói contemporâneo, revisor de obituários, em um jornal inexpressivo, cujo cotidiano é marcado por um passado em eterno looping. Moinhos, 266 p, R$ 0,0, em formato e-book

5 ● Crocodilo

Nascido em Salvador e criado em Santos, filho de pais chilenos exilados no Brasil, o escritor e jornalista Javier A. Contreras escreveu um dos romances mais comentados do ano passado. Lançado em outubro, Crocodilo venceu de cara o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte e consolidou o baiano entre os autores mais importantes da sua geração. Narrativa vigorosa, sem concessões, sobre um tema polêmico, o suicídio, a trama prende o leitor da primeira a última página, seguindo os passos de um pai que tenta investigar as razões que levaram à perda do filho único, um enigma indecifrável, exatamente como a alma humana. Cia. Das Letras, 184 p, R$ 36,34, e-book

6 ● Os dias da peste

A ficção científica brasileira vai bem, obrigada. E se você deseja conhecer o trabalho de autores do gênero, precisa ler urgentemente esse livro, lançado originalmente em 2009 e considerado um clássico do Cyberpunk nacional. Nessa edição e-book, ampliada e revista pelo escritor e tradutor paulista Fabio Fernandes, os computadores do planeta promovem uma revolução hacker batizada como “o despertar”, é a inteligência artificial em embate direto com os seres humanos. Nesse cenário surreal, um técnico em informática nascido no Rio de Janeiro tenta decifrar o enigma, escrevendo um diário, que só será encontrado um século depois. O prefácio é do músico e compositor Fausto Fawcett Edição do autor, 263 p, R$ 0,0, em formato e-book

7 ● Amada

Toni Morrison foi a primeira autora negra a entrar para a galeria de ganhadores do Prêmio Nobel de Literatura, em 1993. E se existe um livro que você realmente precisa ler agora é esse romance. Demanda tempo, mas você nem percebe, tal a habilidade da escritora em narrar de modo envolvente uma trama não-linear. Trata-se do quinto trabalho literário de Morrison e seu primeiro best-seller, vencedor do Pulitzer, em 1988, na categoria Melhor Ficção, embora seja baseada em uma história real. Em um cenário pós-Guerra Civil, nos Estados Unidos, Seth atravessa o rio Ohio até o Kentucky, em busca da liberdade com que sonhava em seus tempos de escravidão Cia. Das Letras, 307 p, R$ 30,90, e-book

8 ● Abismo Poente

Questões relacionadas a imigração e alteridade atravessam as páginas desse pequeno grande livro de contos, que também pode ser lido – sem prejuízo algum – como um romance, dividido em nove capítulos. Em suas histórias, o escritor mineiro Whisner Fraga resgata memórias da infância de sua família, de origem libanesa, em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, universo marcado pelo estranhamento e pelo preconceito,diante de tudo que é considerado exótico e, ou, estrangeiro. Vencedor do prêmio literário da Secretaria de Cultura de São Paulo, em 2017, as narrativas de Whisner convidam o leitor a uma reflexão sobre as fronteiras do mundo, suas pontes e abismos. SJ Publishing House, 90 p, R$ 0,0 em formato e-book

9 ● Matéria de Poesia

Publicado originalmente em 1974, esse livro do mato-grossense Manoel de Barros, morto em 2014, aos 97 anos, tem prefácio do escritor moçambicano Mia Couto em sua nova edição, lançada pelo selo da Cia. Das Letras, no ano passado. Conhecido como “o poeta das miudezas”, Manoel entrega ao leitor o caminho das águas e das pedras que, no Pantanal, onde nasceu e viveu, levaram até a nascente de sua produção poética, hoje fartamente consumida por velhos e jovens e já contemplada com dois prêmios Jabuti e um APCA, na categoria poesia. Confessadamente, interessado nas pequenas inutilidades que guardam a força da criação, seus poemas promovem a transcendência das dores do mundo e emprestam leveza ao dia a dia.Alfaguara, 96 p, R$ 25,14, em formato e-book

10 ● Irmã outsider: ensaios e conferências

Ler Audre Lorde, escritora e ativista negra, é sempre um alento. Por sua força, coragem, inteligência e, sobretudo, por sua poderosa poesia. Infelizmente, a obra poética de Lorde ainda não foi editada em nosso país, o que torna esse livro de ensaios ainda mais especial. O volume, lançado no ano passado, reúne 15 textos, entre artigos e transcrição de conferências, representa um ganho imenso para os leitores, que já debatem, há muito, as suas ideias e que conhecem seus poemas por traduções publicadas em revistas eletrônicas dedicadas à literatura. Uma dessas tradutoras, Stephanie Borges, assina o livro, que surpreende pela atualidade temática, embora seja uma obra de 1984.Autêntica, 240 p, R$ 25,14, e-book