Dezesseis suspeitos por roubos a ônibus em Salvador são presos em maio

Dezesseis suspeitos de envolvimento em roubos a ônibus em Salvador foram presos em maio. Segundo a Polícia Militar (PM), esse tipo de ocorrência apresentou uma redução de 14,1 % em comparação ao mesmo mês no ano passado.

No acumulado do ano atual, já houve 69 prisões relacionadas a esse tipo de crime — 10,4% a menos que entre 1º de janeiro e 31 de maio de 2022. Além das conduções, neste mesmo mês, a PM apreendeu três armas de fogo, quatro pistolas falsas e duas armas brancas com envolvidos em roubos a coletivos.

Prisões em maio

Em meados de maio, a 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) prendeu, em flagrante, um criminoso com pistola falsa após ele ter roubado um ônibus na região de Cajazeiras. Três dias depois, um adolescente foi apreendido na região do Parque de Exposições pela operação Gêmeos, em razão do mesmo crime.

No dia 18, a operação deteve três homens nas proximidades do Shopping da Bahia. Nessa ação, diversos aparelhos celulares de vítimas foram recuperados. O trio possuía antecedentes criminais, inclusive por homicídio.

Há duas semanas, a 16ª CIPM prendeu uma dupla armada e recuperou os pertences dos passageiros depois de um roubo nas imediações do Mercado do Peixe, na Cidade Baixa. A dupla é suspeita de praticar esses crimes à noite, entre os bairros do Comércio e Calçada.

No registro da semana passada, dois indivíduos foram flagrados pela operação Gêmeos ao ter roubado passageiros no interior de um coletivo na BR-324, na altura do bairro de Águas Claras. Um deles trocou tiros com os policiais, e seu comparsa, preso com grande quantidade de celulares, confessou já ter praticado outros roubos naquela região.

Na quarta-feira (31), a 35ª CIPM deteve, em flagrante, na região do Hospital Sarah, uma dupla com objetos roubados. Horas depois, outros dois homens — um deles armado e com tornozeleira eletrônica — foram presos pela operação Gêmeos no Largo do Retiro.