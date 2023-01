DF divulga nomes dos 359 presos por atos golpistas em Brasília; veja lista

O governo do Distrito Federal divulgou uma lista com os nomes das 359 pessoas presas nos atos golpistas ocorridos na Praça dos Três Poderes, no domingo (8), em Brasília. (Veja abaixo)

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, convocou a imprensa na tarde desta terça-feira (10) para enumerar as ações adotadas pelo governo local para investigar e punir os responsáveis pelos atos antidemocráticos do último domingo (8). A cooperação com o governo federal, o atendimento aos detidos e o empenho em restaurar obras de arte danificadas foram pontuadas.

“O GDF não irá tolerar atos de vandalismo contra a democracia. É triste ver pessoas que não representam movimentos democráticos promoverem o caos, mas não vamos tolerar. O que assistimos não foi uma manifestação, foi um ato de vandalismo”, alertou Celina Leão, que em seguida avisou: “Temos governo, postura e daremos possibilidade de que os eleitos possam governar”.

Sobre os detidos, o GDF informou que tem disponibilizado condições humanitárias e dignas nas dependências das polícias Civil e Federal, garantindo a alimentação e saúde dos mesmos. Até o momento, foram distribuídas mais de sete mil refeições e feitos 243 atendimentos por 54 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros e psicólogos, com mais de 30 encaminhamentos a unidades hospitalares da capital.

Veja lista:

NOME DATA DE NASCIMENTO ABDIAS JOAQUIM DOS REIS 10/08/1966 ADALTO DA SILVA ARAUJO 02/03/1979 ADEMAR BENTO MARIANO 08/02/1972 ADEMIR DOMINGOS PINTO DA SILVA 15/03/1970 ADILSON DE SOUZA LIMA 23/08/1963 ADRIANO MARINHO STEFANI 15/08/1970 AECIO LUCIO COSTA PEREIRA 28/11/1971 ALDIR ARRUDA LINS 17/01/1964 ALEXANDRE MACHADO NUNES 22/04/1974 ANDRE KELVIS PEREIRA DA CONCEICAO 04/02/1990 ANDRE LUIZ BARRETO ROCHA 28/12/1971 ANDRÉ LUIZ VILELA 17/11/1987 ANGELO SOTERO DE LIMA 22/04/1965 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 17/01/1976 ANTONIO FRANCISCO MOREIRA 27/09/1964 ANTONIO GENESIO FERNANDES DA SILVA 27/05/1968 ANTÔNIO GEOVANE SOUSA DE SOUSA 27/01/1999 ANTONIO LUCILANE DE LIMA 06/01/1971 ANTONIO MARCOS FERREIRA COSTA 12/06/1986 ANTONIO PLANTES DA SILVEIRA 15/09/1969 ANTONIO SCHARF FILHO 02/05/1965 ARILSON LUIZ XAVIER 13/01/1972 ARMANDO GOMES DA SILVA 06/02/1961 ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES DE ANDRADE 29/07/1976 ARNALDO JOSE BACK 10/02/1964 ARY MARCOS DE PAULA BARBARA 02/03/1962 BARQUET MIGUEL JUNIOR 21/02/1970 BRUNO GUERRA PEDRON 17/10/1987 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS QUEIROZ 24/12/1985 CARLOS ANTONIO SILVA 16/11/1962 CARLOS EDUARDO BON CAETANO DA SILVA 14/11/1966 CARLOS EMILIO YOUNES 30/06/1966 CARLOS IBRAIM GOMES 22/07/1969 CARLOS ROBERTO SILVA SANTOS 01/10/1978 CARLOS RUBENS DA COSTA 14/04/1952 CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS 02/04/1981 CIRNE RENE VETTER 24/05/1978 CLAUDINEI PEGO DA SILVA 21/11/1980 CLÁUDIO ANTÔNIO MESQUITA PERALTA 11/08/1963 CLAUDIO AUGUSTO FELIPPE 28/01/1964 CLAUDIO DA SILVA 09/03/1965 CLAUDIOMIRO DA ROSA SOARES 23/07/1974 CLAYTON COSA CANDIDO NUNES 27/06/1983 CLEBSON DA SILVA NASCIMENTO 30/07/1970 CLEODON OLIVEIRA COSTA 28/01/1962 CLERISTON PEREIRA DA CUNHA 17/07/1977 CLOVIS MARTINS DO NASCIMENTO 08/10/1966 CLOVIS PIEROTTI DE OLIVEIRA 20/11/1968 DANIEL SOARES DO NASCIMENTO 20/12/1986 DAVI ALVES TORRES 28/09/1977 DAVI EMANUEL PEREIRA DOMICIANO 09/07/1981 DAVID MICHEL MENDES MAURICIO 12/03/1988 DAVIS BAEK 06/04/1981 DAYWYDY DA SILVA FIRMINO 27/08/1992 DEIVISON BARBOSA LOPES 26/06/1982 DEVAIR HENRIQUE DA FREIRIA 20/09/1973 DIEGO EDUARDO DE ASSIS MEDINA 24/08/1987 DIRCEU RIBEIRO DA ASSUNSAO 26/06/1968 DITTER MARX 14/12/1964 DJALMA SALVINO DOS REIS 07/07/1977 DOUGLAS AUGUSTO PEREIRA 13/03/1989 DOUGLAS RAMOS DE SOUZA 06/03/1981 EDER PARECIDO JACINTO 07/11/1965 EDERSON PEREIRA DA SILVA 14/12/1982 EDILSON PEREIRA DA SILVA 17/09/1969 EDSON CARLOS CAMPANHA 13/08/1960 EDSON FICHER SABINO 13/09/1980 EDUARDO CAVANHOL 03/01/1994 EDUARDO ZEFERINO ENGLERT 08/06/1981 EDVAGNER BEGA 12/09/1978 ERIC PRATES KOBAYASHI 30/09/1982 EZEQUIEL DA SILVA LIMA DE ANDRADE 21/04/1988 EZEQUIEL FERREIRA LUIS 08/10/1981 EZIO GUILHERME DA SILVA 25/06/1963 FABIANO ANDRE DA SILVA 30/09/1972 FABIANO MEDEIROS FLORENTINO 01/10/1976 FABIO JATCHUK BULLMANN 03/09/1981 FABRICIO DE MOURA GOMES 06/03/1977 FELICIO MANOEL ARAUJO 14/07/1966 FELIPE FERES NASSAU 29/11/1985 FERNANDO KEVIN DA SILVA DE OLIVEIRA MARINHO 13/05/1996 FERNANDO PLACIDO FEITOSA 04/04/1995 FLAVIO BELTRAO SOLDANI 30/11/1966 FRANCISCO GOMES DE MORAIS 15/01/1973 FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSÔA DE OLIVEIRA 27/05/1963 GABRIEL LUCAS LOTT PEREIRA 05/01/2002 GELSON ANTUNES DA SILVA 11/08/1987 GERALDO FILIPE DA SILVA 02/04/1996 GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO 09/12/1972 GERSON APARECIDO GOMES 12/12/1972 GESNANDO MOURA DA ROCHA 13/08/1993 GIBRAIL PEREIRA DE SOUZA 29/03/1965 GILBERTO ACKERMANN 06/03/1974 GIVAIR BATISTA SOUZA 27/05/1973 GLEISSON CLOVES VOLFF 24/02/1989 GUTEMBERG MOZART MIRANDA 12/06/1967 HAROLDO WILSON RODER 06/05/1965 HELIO JOSE RIBEIRO 06/06/1970 IGILSO MANOEL DE LIMA 19/07/1980 IVAIR TIAGO DE ALMEIDA 21/11/1975 IZAIAS ROBERTO DA SILVA 29/08/1969 JAIME JUNKES 18/01/1956 JAIR DOMINGUES DE MORAIS 02/03/1958 JAIRO DE OLIVEIRA COSTA 12/10/1971 JAMERSON CASSIMIRO DA SILVA ALVES 07/06/2004 JAMES MIRANDA LEMOS 02/02/1968 JAMILDO BOMFIM DE JESUS 02/09/1962 JANAILSON ALVES DA SILVA 29/09/1996 JEAN DE BRITO DA SILVA 17/05/1996 JESILDO DE OLIVEIRA LACERDA 27/02/1967 JESSE LANE PEREIRA LEITE 28/11/1955 JOÃO ANTONIO PEREIRA 04/11/1983 JOAO BATISTA DE CASTRO 27/07/1956 JOÃO BATISTA GAMA 09/09/1962 JOÃO DE OLIVEIRA ANTUNES NETO 25/06/2003 JOÃO JOSÉ CARDOSO 03/05/1958 JOAO LUCAS VALE GIFFONI 08/09/1997 JOAO MARCIANO DE OLIVEIRA 12/10/1975 JOÃO PEDRO DOS SANTOS 16/09/1964 JOAO RAIMUNDO SOBRINHO 22/06/1952 JOAO RAMAO MORAES DINIZ 30/07/1963 JOEL BORGES CORREA 02/05/1978 JOELTON GUSMAO DE OLIVEIRA 11/09/1977 JOHN ATILA DA SILVA ASSUNÇÃO 04/07/1989 JORGE FERREIRA 12/05/1964 JORGE LUIZ DOS SANTOS 23/04/1965 JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO 30/07/1961 JOSE ALVES COSTA 05/10/1971 JOSÉ BATISTA DE FREITAS 03/09/1965 JOSE CARLOS GALANTI 05/08/1959 JOSE CEZAR DUARTE CARLOS 18/07/1990 JOSÉ EDER LISBOA 10/12/1968 JOSÉ FELISBERTO DA SILVA DE ASSIS CONCEIÇÃO 20/12/1967 JOSE GILMAR DE OLIVEIRA MELO 23/03/1978 JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS SILVA 20/07/1972 JOSE MACHADO DE SOUZA 18/07/1972 JOSÉ MAURO SILVA JÚNIOR 06/01/1972 JOSÉ PAULO FAGUNDES BRANDÃO 21/08/1963 JOSE RICARDO FERNANDES PEREIRA 07/10/1972 JOSENALDO BATISTA ALVES 21/05/1974 JOSIAS CARNEIRO DE ALMEIDA 19/07/1984 JOSIEL GOMES DE MACEDO 01/11/1972 JOSINO ALVES DE CASTRO 17/05/1979 JULIO CESAR DE OLIVEIRA CISCOUTO 17/08/1949 JULIO CEZAR BATISTA MENDES 23/06/1979 JUVENAL ALVES CORREA DE ALBUQUERQUE 04/06/1992 KELSON DE SOUZA LIMA 23/03/1994 KINGO TAKAHASHI 06/09/1962 LAZARO ANTONIO DO PRADO 05/09/1964 LEANDRO ALVES MARTINS 25/04/1986 LEANDRO JOSÉ RAIMUNDO 17/05/1976 LEONARDO ALVES FARES 04/01/1975 LEONARDO SILVA ALVES GRANGEIRO 24/06/1981 LEVI ALVES MARTINS 08/05/1962 LINDOLFO DE OLIVEIRA 12/03/1968 LOURIVAL DA CONCEIÇÃO 26/02/1964 LUCAS COSTA BRASILEIRO 08/05/1962 LUCAS SCHWENGBER WULF 06/11/1987 LUCIANO DA SILVA 04/09/1972 LUCIANO DE ALMEIDA SOUZA 24/06/1980 LUCIANO DOS SANTOS ROSSI 17/01/1968 LUCIANO FERNANDES 11/05/1970 LUCIVALDO PEREIRA DE CASTRO 24/11/1983 LUIS ANTONIO VEIGA 23/06/1970 LUIZ ANSELMO DA SILVA 26/02/1964 LUIZ FERNANDO DE SOUZA ALVES 12/06/1976 LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS 03/09/1968 MANOEL MESSIAS PEREIRA MACHADO 07/04/1984 MARCELO CANO 19/08/1986 MARCELO LOPES DO CARMO 14/05/1984 MARCELO SOARES KONRAD 05/05/1977 MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS 29/12/1962 MARCO ANTONIO BRAGA CALDAS 11/07/1973 MARCOS DOS SANTOS RABELO 03/06/2003 MARCOS ROBERTO BARRETO 29/09/1981 MARCOS ROBERTO PAULO 30/01/1972 MARIO JOSE OTT 11/05/1963 MATHEUS DIAS BRASIL 27/02/1984 MATHEUS FERNANDES BOMFIM 10/09/1977 MATHEUS LIMA DE CARVALHO LÁZARO 21/06/1999 MAURÍCIO DO NASCIMENTO BATISTA 01/05/1972 MAURICIO ONEZIMO JACO 15/10/1971 MIGUEL CANDIDO DA SILVA 07/04/1951 MIGUEL FERNANDO RITTER 10/03/1963 MOACIR JOSE DOS SANTOS 26/04/1971 MOISES DOS ANJOS 26/05/1962 NELSON FERREIRA DA COSTA 28/05/1696 ORLANDO BARDELLI DA SILVA 30/03/1982 ORLANDO RIBEIRO JUNIOR 12/11/1967 OSMAR HILEBRAND 20/05/1970 OSNI CAVALHEIRO 19/04/1964 OSWALDO DE SOUZA LOPES JUNIOR 03/04/1974 OZIEL LARA DOS SANTOS 16/07/1989 PAULO ALVES PADILHA 09/09/1978 PAULO ALVIS DOS SANTOS 11/03/1971 PAULO AUGUSTO BUFARAH 05/02/1970 PAULO CESAR RODRIGUES DE MELO 10/04/1978 PAULO CICHOWSKI 21/03/1975 PAULO EDUARDO VIEIRA MARTINS 06/06/1983 PAULO JOSE MARIA 12/08/1970 PEDRO HENRIQUE GAUDENCIO DA SILVA 23/07/2003 RAY APARECIDO TRAVASSOS 05/02/1994 REGINALDO CARLO BEGIATO GARCIA 29/07/1967 RICARDO MOURA CHICRALA 22/09/1989 ROBINSON LUIZ FILEMON PINTO JUNIOR 01/03/1987 ROBSON RODRIGUES BAIENSE 04/11/1965 RODISMAR REGASSE LIRIO 21/01/1970 RODRIGO DE FREITAS MORO RAMALHO 24/11/1989 RODRIGO DE OLIVEIRA BARBOSA 07/06/1971 RODRIGO PEREIRA SANTIAGO 08/09/2000 ROGERIO SOUZA LIMA 03/07/1971 SAULO PEREIRA DA SILVA 19/07/1976 SERGIO ALEXANDRE COELHO 20/07/1968 SERGIO AMARAL RESENDE 10/10/1970 SÉRGIO DE OLIVEIRA CARVALHO 24/09/1971 SILVIO DA ROCHA SILVEIRA 09/03/1970 SILVIO SEMPRINI JUNIOR 02/02/1964 SIPRIANO ALVES DE OLIVEIRA 29/04/1976 TELMO ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA APARICIO 15/05/1975 TELMO ROBERTO ESMALA 24/01/1976 THIAGO DE ASSIS MATHAR 12/05/1980 THIAGO DE LIMA PINHEIRO 21/05/1985 THIAGO QUEIROZ 26/02/1977 THIAGO TELES DE TOLEDO 11/11/1985 TIAGO DOS SANTOS FERREIRA 16/06/1995 TIAGO MENDES ROMUALDO 01/07/1986 TIAGO RENAN BORGES PEREIRA 02/09/1991 UELITON GUIMARAES DE MACEDO 15/07/1975 ULISSES FREDDI 26/05/1969 VANDERLEY DE ALMEIDA CABRAL 27/11/1977 VICENTE CAVALINI FILHO 17/01/1969 VITOR MANOEL DE JESUS 03/04/2000 WAGNER DE OLIVEIRA 24/05/1974 WATLILA SOCRATES SOARES DO NASCIMENTO 06/04/1989 WELLINGTON LUIZ FIRMINO 15/02/1990 WILLIAN DA SILVA LIMA 09/05/1997 YGOR SOARES DA ROCHA 21/10/1994 ADALGIZA MARIA DOURADO 01/01/1960 ALESSANDRA CRISTIANE DOS SANTOS NASCIMENTO 02/03/1970 ALESSANDRA FARIA RONDON 22/01/1984 ALETHEA VERUSCA SOARES 30/10/1974 ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS 14/07/1974 ANA CAROLINA ISIQUE GUARDIERI BRENDOLAN 20/03/1992 ANA CLAUDIA RODRIGUES DE ASSUNÇAO 26/08/1967 ANA ELZA PEREIRA DA SILVA 10/02/1961 ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA 05/01/1988 ANA PAULA DE SOUZA 27/05/1989 ANA PAULA FAVERO DE OLIVEIRA 06/07/1977 ANA PAULA NEUBANER RODRIGUES 26/08/1987 CAMILA MENDONCA MARQUES 28/09/1988 CELIA REGINA PEREIRA 29/03/1970 CELINA DA SILVEIRA DOMINGUES 10/07/1963 CIBELE DA PIEDADE RIBEIRO DA COSTA MATEOS 13/12/1962 CLAUDETE APARECIDA TRISTAO 26/12/1970 CLAUDIA DE MENDONCA BARROS 15/03/1969 CRISLEIDE GREGORIO RAMOS 11/10/1994 DANYELE KRISTY SANTOS RIOS DA SILVA 08/08/1990 DEBORA CANDIDA GIMENEZ 26/05/1971 DEBORA CHAVES SPINA CAIADO 23/04/1981 DIRCE GONCALVES DOS SANTOS 10/01/1964 DIRCE ROGERIO 29/11/1967 EDINEIA PAES DA SILVA DOS SANTOS 20/07/1985 EDNA APARECIDA DE ARAUJO 22/04/1968 ELIANA PASSOS DA COSTA 14/10/1965 ELIANA TEIXEIRA GARCIA CIRIACO 24/12/1970 ELISANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA 09/11/1974 ELISIANE LUCIA HARMS 21/03/1975 ELYNNE GOMES DOS SANTOS LIMA 15/01/1973 FABIOLA ROCHA DA SILVA 14/04/1977 FATIMA APARECIDA PLETI 17/06/1961 FRANCISCA ELISETE CAVALCANTE FARIAS 23/11/1979 FRANCISCA HILDETE FERREIRA 22/08/1962 GEISSIMARA ALVES DE DEUS 22/10/1996 GISELE DO ROCIO BEJES 10/05/1976 HEDILZA ALVES SOARES 07/06/1971 HORACIR GONSALVES MULLER 04/01/1964 INES IZABEL PEREIRA 06/08/1965 IRACI MEUGMI NAGOSHI 16/08/1952 ISOLVE ZAMBONI 02/08/1959 IVANES LAMPERTI DOS SANTOS 13/06/1968 IVETT MARIA KELLER 06/09/1965 IVONAIDE PINTO 28/08/1968 IVONE GOMES DAS CHAGAS 05/09/1966 JANE KEL PINHEIRO BORGES 11/05/1969 JAQUELINE FREITAS GIMENEZ 26/10/1982 JAQUELINE KONRAD 08/11/1985 JOANITA DE ALMEIDA 17/07/1968 JOSIANI VARGAS DE FREITAS 22/07/1986 JOSILAINE CRISTINA SANTANA 05/04/1982 JOSILENE RODRIGUES DA SILVA 26/04/1978 JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO 06/04/1964 JUPIRA SILVANA DA CRUZ RODRIGUES 02/01/1966 LINDINALVA PEREIRA DE CASTRO 16/09/1963 LUCENIR BERNARDES DA SILVA 12/05/1980 LUCIMAR FRAKLIN SOARES DE SIQUEIRA 10/02/1967 LUCINEI TUZI CASAGRANDE HILEBRAND 22/08/1970 MARCIA FELIX SCHARF 19/07/1966 MARGARETE PIRES SALVIANO 12/07/1967 MARIA ALICE DE MATOS DA SILVA 08/06/1957 MARIA APARECIDA DE ALMEIDA 28/06/1966 MARIA APARECIDA LIMA ALENCAR 16/04/1961 MARIA APARECIDA MEDULE 06/12/1971 MARIA CARLOS APELFELLER 19/11/1966 MARIA CRISTINA ARELLARO 25/04/1967 MARIA DO CARMO DA SILVA 26/05/1962 MARIA GLEIDE SILVA DO NASCIMENTO 19/01/1965 MARIA GOMES DA SILVA 20/06/1966 MARIA IRANI TEIXEIRA BOMFIM 04/02/1970 MARILEIDE MARCELINO DA SILVA 26/02/1970 MARISA DE FATIMA RENNER 17/09/1973 MARISA FERNANDES CARDOSO 25/01/1968 MICHELA BATISTA LACERDA 25/01/1979 MONICA MURCA NERIS SODRE 05/03/1987 MONICA TANIYAMA DE BARROS 26/11/1976 NAILZE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA 21/04/1968 NAIR GONÇALVES MARTINS 27/06/1965 NARA FAUSTINO DE MENEZES 08/10/1979 NATALIA TEIXEIRA FONSECA 08/07/1985 NELI FERRONATO PELLE 27/08/1970 NILIA PAIVA DE MACEDO 13/08/1963 NILMA LADERDA ALVES 06/12/1978 NILVANA MONTEIRO FURLANETTI FERREIRA NETO 06/06/1972 NUBIA TANIA PAIM TAVARES DA COSTA 09/08/1975 ODICEIA ANDRADE CAMPOS 26/05/1962 PATRICIA DOS SANTOS SALLES PEREIRA 03/06/1974 PATRICIA SANTOS JARDIM 29/12/1983 POLYANA CORREA RIBEIRO 24/12/1971 RAQUEL DE SOUZA LOPES 20/08/1972 REGINA APARECIDA MODESTO 24/12/1968 RENATA MARIA DIAS PEREIRA 01/07/1970 ROBERTA JERSYKA OLIVEIRA BRASIL SOARES 06/01/1988 ROSANA MACIEL GOMES 18/05/1973 ROSANEIDE RODRIGUES SOUZA 07/09/1967 ROSELI APARECIDA DE ARAUJO 14/03/1994 ROSELY PEREIRA MONTEIRO 09/10/1969 ROSEMARY CAETANO DE FREITAS 18/06/1970 ROSEMEIRE APARECIDA MORANDI 02/06/1965 SALETE COSTA APARICIO 25/06/1982 SANDRA MARIA MENEZES CHAVES 17/07/1974 SANTA DA SILVA 10/05/1971 SILVIA CRISTINA NUNES DE CASTRO 04/11/1970 SIMONE APARECIDA TOSATO DIAS 30/09/1974 SIRLENE DE SOUZA ZANOTTI 18/03/1972 SONIA TERESINHA POSSA 19/10/1957 SUZANA DA ROLD 17/06/1973 TEREZINHA LOCATELI 24/06/1967 VALERIA GOMES MARTINS VILLELA BONILLO 19/11/1968 VALERIA ROSA DA SILVA OENOKI 05/01/1979 VALQUIRIA MARIZA DIAS JAHNKE 25/09/1977 VANCLEIA LIMA DE OLIVEIRA 25/03/1979 VANESSA HARUMI TAKASAKI 21/09/1979 VERA LUCIA MORAES FERNANDES 08/12/1978 VILDETE FERREIRA DA SILVA 04/12/1950 VIVIANE DE JESUS CAMARA 11/06/1978 VIVIANE DOS SANTOS 21/02/1987 ZULENE SILVA DE CARVALHO 24/06/1964

Fonte: Governo do DF