DF divulga nomes dos 359 presos por atos golpistas em Brasília; veja lista

O governo do Distrito Federal divulgou uma lista com os nomes das 359 pessoas presas nos atos golpistas ocorridos na Praça dos Três Poderes, no domingo (8), em Brasília. (Veja abaixo)
A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, convocou a imprensa na tarde desta terça-feira (10) para enumerar as ações adotadas pelo governo local para investigar e punir os responsáveis pelos atos antidemocráticos do último domingo (8). A cooperação com o governo federal, o atendimento aos detidos e o empenho em restaurar obras de arte danificadas foram pontuadas.
“O GDF não irá tolerar atos de vandalismo contra a democracia. É triste ver pessoas que não representam movimentos democráticos promoverem o caos, mas não vamos tolerar. O que assistimos não foi uma manifestação, foi um ato de vandalismo”, alertou Celina Leão, que em seguida avisou: “Temos governo, postura e daremos possibilidade de que os eleitos possam governar”.
Sobre os detidos, o GDF informou que tem disponibilizado condições humanitárias e dignas nas dependências das polícias Civil e Federal, garantindo a alimentação e saúde dos mesmos. Até o momento, foram distribuídas mais de sete mil refeições e feitos 243 atendimentos por 54 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros e psicólogos, com mais de 30 encaminhamentos a unidades hospitalares da capital.
Veja lista:
|NOME
|DATA DE NASCIMENTO
|ABDIAS JOAQUIM DOS REIS
|10/08/1966
|ADALTO DA SILVA ARAUJO
|02/03/1979
|ADEMAR BENTO MARIANO
|08/02/1972
|ADEMIR DOMINGOS PINTO DA SILVA
|15/03/1970
|ADILSON DE SOUZA LIMA
|23/08/1963
|ADRIANO MARINHO STEFANI
|15/08/1970
|AECIO LUCIO COSTA PEREIRA
|28/11/1971
|ALDIR ARRUDA LINS
|17/01/1964
|ALEXANDRE MACHADO NUNES
|22/04/1974
|ANDRE KELVIS PEREIRA DA CONCEICAO
|04/02/1990
|ANDRE LUIZ BARRETO ROCHA
|28/12/1971
|ANDRÉ LUIZ VILELA
|17/11/1987
|ANGELO SOTERO DE LIMA
|22/04/1965
|ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
|17/01/1976
|ANTONIO FRANCISCO MOREIRA
|27/09/1964
|ANTONIO GENESIO FERNANDES DA SILVA
|27/05/1968
|ANTÔNIO GEOVANE SOUSA DE SOUSA
|27/01/1999
|ANTONIO LUCILANE DE LIMA
|06/01/1971
|ANTONIO MARCOS FERREIRA COSTA
|12/06/1986
|ANTONIO PLANTES DA SILVEIRA
|15/09/1969
|ANTONIO SCHARF FILHO
|02/05/1965
|ARILSON LUIZ XAVIER
|13/01/1972
|ARMANDO GOMES DA SILVA
|06/02/1961
|ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES DE ANDRADE
|29/07/1976
|ARNALDO JOSE BACK
|10/02/1964
|ARY MARCOS DE PAULA BARBARA
|02/03/1962
|BARQUET MIGUEL JUNIOR
|21/02/1970
|BRUNO GUERRA PEDRON
|17/10/1987
|CARLOS ALBERTO DOS SANTOS QUEIROZ
|24/12/1985
|CARLOS ANTONIO SILVA
|16/11/1962
|CARLOS EDUARDO BON CAETANO DA SILVA
|14/11/1966
|CARLOS EMILIO YOUNES
|30/06/1966
|CARLOS IBRAIM GOMES
|22/07/1969
|CARLOS ROBERTO SILVA SANTOS
|01/10/1978
|CARLOS RUBENS DA COSTA
|14/04/1952
|CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS
|02/04/1981
|CIRNE RENE VETTER
|24/05/1978
|CLAUDINEI PEGO DA SILVA
|21/11/1980
|CLÁUDIO ANTÔNIO MESQUITA PERALTA
|11/08/1963
|CLAUDIO AUGUSTO FELIPPE
|28/01/1964
|CLAUDIO DA SILVA
|09/03/1965
|CLAUDIOMIRO DA ROSA SOARES
|23/07/1974
|CLAYTON COSA CANDIDO NUNES
|27/06/1983
|CLEBSON DA SILVA NASCIMENTO
|30/07/1970
|CLEODON OLIVEIRA COSTA
|28/01/1962
|CLERISTON PEREIRA DA CUNHA
|17/07/1977
|CLOVIS MARTINS DO NASCIMENTO
|08/10/1966
|CLOVIS PIEROTTI DE OLIVEIRA
|20/11/1968
|DANIEL SOARES DO NASCIMENTO
|20/12/1986
|DAVI ALVES TORRES
|28/09/1977
|DAVI EMANUEL PEREIRA DOMICIANO
|09/07/1981
|DAVID MICHEL MENDES MAURICIO
|12/03/1988
|DAVIS BAEK
|06/04/1981
|DAYWYDY DA SILVA FIRMINO
|27/08/1992
|DEIVISON BARBOSA LOPES
|26/06/1982
|DEVAIR HENRIQUE DA FREIRIA
|20/09/1973
|DIEGO EDUARDO DE ASSIS MEDINA
|24/08/1987
|DIRCEU RIBEIRO DA ASSUNSAO
|26/06/1968
|DITTER MARX
|14/12/1964
|DJALMA SALVINO DOS REIS
|07/07/1977
|DOUGLAS AUGUSTO PEREIRA
|13/03/1989
|DOUGLAS RAMOS DE SOUZA
|06/03/1981
|EDER PARECIDO JACINTO
|07/11/1965
|EDERSON PEREIRA DA SILVA
|14/12/1982
|EDILSON PEREIRA DA SILVA
|17/09/1969
|EDSON CARLOS CAMPANHA
|13/08/1960
|EDSON FICHER SABINO
|13/09/1980
|EDUARDO CAVANHOL
|03/01/1994
|EDUARDO ZEFERINO ENGLERT
|08/06/1981
|EDVAGNER BEGA
|12/09/1978
|ERIC PRATES KOBAYASHI
|30/09/1982
|EZEQUIEL DA SILVA LIMA DE ANDRADE
|21/04/1988
|EZEQUIEL FERREIRA LUIS
|08/10/1981
|EZIO GUILHERME DA SILVA
|25/06/1963
|FABIANO ANDRE DA SILVA
|30/09/1972
|FABIANO MEDEIROS FLORENTINO
|01/10/1976
|FABIO JATCHUK BULLMANN
|03/09/1981
|FABRICIO DE MOURA GOMES
|06/03/1977
|FELICIO MANOEL ARAUJO
|14/07/1966
|FELIPE FERES NASSAU
|29/11/1985
|FERNANDO KEVIN DA SILVA DE OLIVEIRA MARINHO
|13/05/1996
|FERNANDO PLACIDO FEITOSA
|04/04/1995
|FLAVIO BELTRAO SOLDANI
|30/11/1966
|FRANCISCO GOMES DE MORAIS
|15/01/1973
|FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSÔA DE OLIVEIRA
|27/05/1963
|GABRIEL LUCAS LOTT PEREIRA
|05/01/2002
|GELSON ANTUNES DA SILVA
|11/08/1987
|GERALDO FILIPE DA SILVA
|02/04/1996
|GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO
|09/12/1972
|GERSON APARECIDO GOMES
|12/12/1972
|GESNANDO MOURA DA ROCHA
|13/08/1993
|GIBRAIL PEREIRA DE SOUZA
|29/03/1965
|GILBERTO ACKERMANN
|06/03/1974
|GIVAIR BATISTA SOUZA
|27/05/1973
|GLEISSON CLOVES VOLFF
|24/02/1989
|GUTEMBERG MOZART MIRANDA
|12/06/1967
|HAROLDO WILSON RODER
|06/05/1965
|HELIO JOSE RIBEIRO
|06/06/1970
|IGILSO MANOEL DE LIMA
|19/07/1980
|IVAIR TIAGO DE ALMEIDA
|21/11/1975
|IZAIAS ROBERTO DA SILVA
|29/08/1969
|JAIME JUNKES
|18/01/1956
|JAIR DOMINGUES DE MORAIS
|02/03/1958
|JAIRO DE OLIVEIRA COSTA
|12/10/1971
|JAMERSON CASSIMIRO DA SILVA ALVES
|07/06/2004
|JAMES MIRANDA LEMOS
|02/02/1968
|JAMILDO BOMFIM DE JESUS
|02/09/1962
|JANAILSON ALVES DA SILVA
|29/09/1996
|JEAN DE BRITO DA SILVA
|17/05/1996
|JESILDO DE OLIVEIRA LACERDA
|27/02/1967
|JESSE LANE PEREIRA LEITE
|28/11/1955
|JOÃO ANTONIO PEREIRA
|04/11/1983
|JOAO BATISTA DE CASTRO
|27/07/1956
|JOÃO BATISTA GAMA
|09/09/1962
|JOÃO DE OLIVEIRA ANTUNES NETO
|25/06/2003
|JOÃO JOSÉ CARDOSO
|03/05/1958
|JOAO LUCAS VALE GIFFONI
|08/09/1997
|JOAO MARCIANO DE OLIVEIRA
|12/10/1975
|JOÃO PEDRO DOS SANTOS
|16/09/1964
|JOAO RAIMUNDO SOBRINHO
|22/06/1952
|JOAO RAMAO MORAES DINIZ
|30/07/1963
|JOEL BORGES CORREA
|02/05/1978
|JOELTON GUSMAO DE OLIVEIRA
|11/09/1977
|JOHN ATILA DA SILVA ASSUNÇÃO
|04/07/1989
|JORGE FERREIRA
|12/05/1964
|JORGE LUIZ DOS SANTOS
|23/04/1965
|JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO
|30/07/1961
|JOSE ALVES COSTA
|05/10/1971
|JOSÉ BATISTA DE FREITAS
|03/09/1965
|JOSE CARLOS GALANTI
|05/08/1959
|JOSE CEZAR DUARTE CARLOS
|18/07/1990
|JOSÉ EDER LISBOA
|10/12/1968
|JOSÉ FELISBERTO DA SILVA DE ASSIS CONCEIÇÃO
|20/12/1967
|JOSE GILMAR DE OLIVEIRA MELO
|23/03/1978
|JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS SILVA
|20/07/1972
|JOSE MACHADO DE SOUZA
|18/07/1972
|JOSÉ MAURO SILVA JÚNIOR
|06/01/1972
|JOSÉ PAULO FAGUNDES BRANDÃO
|21/08/1963
|JOSE RICARDO FERNANDES PEREIRA
|07/10/1972
|JOSENALDO BATISTA ALVES
|21/05/1974
|JOSIAS CARNEIRO DE ALMEIDA
|19/07/1984
|JOSIEL GOMES DE MACEDO
|01/11/1972
|JOSINO ALVES DE CASTRO
|17/05/1979
|JULIO CESAR DE OLIVEIRA CISCOUTO
|17/08/1949
|JULIO CEZAR BATISTA MENDES
|23/06/1979
|JUVENAL ALVES CORREA DE ALBUQUERQUE
|04/06/1992
|KELSON DE SOUZA LIMA
|23/03/1994
|KINGO TAKAHASHI
|06/09/1962
|LAZARO ANTONIO DO PRADO
|05/09/1964
|LEANDRO ALVES MARTINS
|25/04/1986
|LEANDRO JOSÉ RAIMUNDO
|17/05/1976
|LEONARDO ALVES FARES
|04/01/1975
|LEONARDO SILVA ALVES GRANGEIRO
|24/06/1981
|LEVI ALVES MARTINS
|08/05/1962
|LINDOLFO DE OLIVEIRA
|12/03/1968
|LOURIVAL DA CONCEIÇÃO
|26/02/1964
|LUCAS COSTA BRASILEIRO
|08/05/1962
|LUCAS SCHWENGBER WULF
|06/11/1987
|LUCIANO DA SILVA
|04/09/1972
|LUCIANO DE ALMEIDA SOUZA
|24/06/1980
|LUCIANO DOS SANTOS ROSSI
|17/01/1968
|LUCIANO FERNANDES
|11/05/1970
|LUCIVALDO PEREIRA DE CASTRO
|24/11/1983
|LUIS ANTONIO VEIGA
|23/06/1970
|LUIZ ANSELMO DA SILVA
|26/02/1964
|LUIZ FERNANDO DE SOUZA ALVES
|12/06/1976
|LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS
|03/09/1968
|MANOEL MESSIAS PEREIRA MACHADO
|07/04/1984
|MARCELO CANO
|19/08/1986
|MARCELO LOPES DO CARMO
|14/05/1984
|MARCELO SOARES KONRAD
|05/05/1977
|MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS
|29/12/1962
|MARCO ANTONIO BRAGA CALDAS
|11/07/1973
|MARCOS DOS SANTOS RABELO
|03/06/2003
|MARCOS ROBERTO BARRETO
|29/09/1981
|MARCOS ROBERTO PAULO
|30/01/1972
|MARIO JOSE OTT
|11/05/1963
|MATHEUS DIAS BRASIL
|27/02/1984
|MATHEUS FERNANDES BOMFIM
|10/09/1977
|MATHEUS LIMA DE CARVALHO LÁZARO
|21/06/1999
|MAURÍCIO DO NASCIMENTO BATISTA
|01/05/1972
|MAURICIO ONEZIMO JACO
|15/10/1971
|MIGUEL CANDIDO DA SILVA
|07/04/1951
|MIGUEL FERNANDO RITTER
|10/03/1963
|MOACIR JOSE DOS SANTOS
|26/04/1971
|MOISES DOS ANJOS
|26/05/1962
|NELSON FERREIRA DA COSTA
|28/05/1696
|ORLANDO BARDELLI DA SILVA
|30/03/1982
|ORLANDO RIBEIRO JUNIOR
|12/11/1967
|OSMAR HILEBRAND
|20/05/1970
|OSNI CAVALHEIRO
|19/04/1964
|OSWALDO DE SOUZA LOPES JUNIOR
|03/04/1974
|OZIEL LARA DOS SANTOS
|16/07/1989
|PAULO ALVES PADILHA
|09/09/1978
|PAULO ALVIS DOS SANTOS
|11/03/1971
|PAULO AUGUSTO BUFARAH
|05/02/1970
|PAULO CESAR RODRIGUES DE MELO
|10/04/1978
|PAULO CICHOWSKI
|21/03/1975
|PAULO EDUARDO VIEIRA MARTINS
|06/06/1983
|PAULO JOSE MARIA
|12/08/1970
|PEDRO HENRIQUE GAUDENCIO DA SILVA
|23/07/2003
|RAY APARECIDO TRAVASSOS
|05/02/1994
|REGINALDO CARLO BEGIATO GARCIA
|29/07/1967
|RICARDO MOURA CHICRALA
|22/09/1989
|ROBINSON LUIZ FILEMON PINTO JUNIOR
|01/03/1987
|ROBSON RODRIGUES BAIENSE
|04/11/1965
|RODISMAR REGASSE LIRIO
|21/01/1970
|RODRIGO DE FREITAS MORO RAMALHO
|24/11/1989
|RODRIGO DE OLIVEIRA BARBOSA
|07/06/1971
|RODRIGO PEREIRA SANTIAGO
|08/09/2000
|ROGERIO SOUZA LIMA
|03/07/1971
|SAULO PEREIRA DA SILVA
|19/07/1976
|SERGIO ALEXANDRE COELHO
|20/07/1968
|SERGIO AMARAL RESENDE
|10/10/1970
|SÉRGIO DE OLIVEIRA CARVALHO
|24/09/1971
|SILVIO DA ROCHA SILVEIRA
|09/03/1970
|SILVIO SEMPRINI JUNIOR
|02/02/1964
|SIPRIANO ALVES DE OLIVEIRA
|29/04/1976
|TELMO ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA APARICIO
|15/05/1975
|TELMO ROBERTO ESMALA
|24/01/1976
|THIAGO DE ASSIS MATHAR
|12/05/1980
|THIAGO DE LIMA PINHEIRO
|21/05/1985
|THIAGO QUEIROZ
|26/02/1977
|THIAGO TELES DE TOLEDO
|11/11/1985
|TIAGO DOS SANTOS FERREIRA
|16/06/1995
|TIAGO MENDES ROMUALDO
|01/07/1986
|TIAGO RENAN BORGES PEREIRA
|02/09/1991
|UELITON GUIMARAES DE MACEDO
|15/07/1975
|ULISSES FREDDI
|26/05/1969
|VANDERLEY DE ALMEIDA CABRAL
|27/11/1977
|VICENTE CAVALINI FILHO
|17/01/1969
|VITOR MANOEL DE JESUS
|03/04/2000
|WAGNER DE OLIVEIRA
|24/05/1974
|WATLILA SOCRATES SOARES DO NASCIMENTO
|06/04/1989
|WELLINGTON LUIZ FIRMINO
|15/02/1990
|WILLIAN DA SILVA LIMA
|09/05/1997
|YGOR SOARES DA ROCHA
|21/10/1994
|ADALGIZA MARIA DOURADO
|01/01/1960
|ALESSANDRA CRISTIANE DOS SANTOS NASCIMENTO
|02/03/1970
|ALESSANDRA FARIA RONDON
|22/01/1984
|ALETHEA VERUSCA SOARES
|30/10/1974
|ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS
|14/07/1974
|ANA CAROLINA ISIQUE GUARDIERI BRENDOLAN
|20/03/1992
|ANA CLAUDIA RODRIGUES DE ASSUNÇAO
|26/08/1967
|ANA ELZA PEREIRA DA SILVA
|10/02/1961
|ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA
|05/01/1988
|ANA PAULA DE SOUZA
|27/05/1989
|ANA PAULA FAVERO DE OLIVEIRA
|06/07/1977
|ANA PAULA NEUBANER RODRIGUES
|26/08/1987
|CAMILA MENDONCA MARQUES
|28/09/1988
|CELIA REGINA PEREIRA
|29/03/1970
|CELINA DA SILVEIRA DOMINGUES
|10/07/1963
|CIBELE DA PIEDADE RIBEIRO DA COSTA MATEOS
|13/12/1962
|CLAUDETE APARECIDA TRISTAO
|26/12/1970
|CLAUDIA DE MENDONCA BARROS
|15/03/1969
|CRISLEIDE GREGORIO RAMOS
|11/10/1994
|DANYELE KRISTY SANTOS RIOS DA SILVA
|08/08/1990
|DEBORA CANDIDA GIMENEZ
|26/05/1971
|DEBORA CHAVES SPINA CAIADO
|23/04/1981
|DIRCE GONCALVES DOS SANTOS
|10/01/1964
|DIRCE ROGERIO
|29/11/1967
|EDINEIA PAES DA SILVA DOS SANTOS
|20/07/1985
|EDNA APARECIDA DE ARAUJO
|22/04/1968
|ELIANA PASSOS DA COSTA
|14/10/1965
|ELIANA TEIXEIRA GARCIA CIRIACO
|24/12/1970
|ELISANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA
|09/11/1974
|ELISIANE LUCIA HARMS
|21/03/1975
|ELYNNE GOMES DOS SANTOS LIMA
|15/01/1973
|FABIOLA ROCHA DA SILVA
|14/04/1977
|FATIMA APARECIDA PLETI
|17/06/1961
|FRANCISCA ELISETE CAVALCANTE FARIAS
|23/11/1979
|FRANCISCA HILDETE FERREIRA
|22/08/1962
|GEISSIMARA ALVES DE DEUS
|22/10/1996
|GISELE DO ROCIO BEJES
|10/05/1976
|HEDILZA ALVES SOARES
|07/06/1971
|HORACIR GONSALVES MULLER
|04/01/1964
|INES IZABEL PEREIRA
|06/08/1965
|IRACI MEUGMI NAGOSHI
|16/08/1952
|ISOLVE ZAMBONI
|02/08/1959
|IVANES LAMPERTI DOS SANTOS
|13/06/1968
|IVETT MARIA KELLER
|06/09/1965
|IVONAIDE PINTO
|28/08/1968
|IVONE GOMES DAS CHAGAS
|05/09/1966
|JANE KEL PINHEIRO BORGES
|11/05/1969
|JAQUELINE FREITAS GIMENEZ
|26/10/1982
|JAQUELINE KONRAD
|08/11/1985
|JOANITA DE ALMEIDA
|17/07/1968
|JOSIANI VARGAS DE FREITAS
|22/07/1986
|JOSILAINE CRISTINA SANTANA
|05/04/1982
|JOSILENE RODRIGUES DA SILVA
|26/04/1978
|JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO
|06/04/1964
|JUPIRA SILVANA DA CRUZ RODRIGUES
|02/01/1966
|LINDINALVA PEREIRA DE CASTRO
|16/09/1963
|LUCENIR BERNARDES DA SILVA
|12/05/1980
|LUCIMAR FRAKLIN SOARES DE SIQUEIRA
|10/02/1967
|LUCINEI TUZI CASAGRANDE HILEBRAND
|22/08/1970
|MARCIA FELIX SCHARF
|19/07/1966
|MARGARETE PIRES SALVIANO
|12/07/1967
|MARIA ALICE DE MATOS DA SILVA
|08/06/1957
|MARIA APARECIDA DE ALMEIDA
|28/06/1966
|MARIA APARECIDA LIMA ALENCAR
|16/04/1961
|MARIA APARECIDA MEDULE
|06/12/1971
|MARIA CARLOS APELFELLER
|19/11/1966
|MARIA CRISTINA ARELLARO
|25/04/1967
|MARIA DO CARMO DA SILVA
|26/05/1962
|MARIA GLEIDE SILVA DO NASCIMENTO
|19/01/1965
|MARIA GOMES DA SILVA
|20/06/1966
|MARIA IRANI TEIXEIRA BOMFIM
|04/02/1970
|MARILEIDE MARCELINO DA SILVA
|26/02/1970
|MARISA DE FATIMA RENNER
|17/09/1973
|MARISA FERNANDES CARDOSO
|25/01/1968
|MICHELA BATISTA LACERDA
|25/01/1979
|MONICA MURCA NERIS SODRE
|05/03/1987
|MONICA TANIYAMA DE BARROS
|26/11/1976
|NAILZE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
|21/04/1968
|NAIR GONÇALVES MARTINS
|27/06/1965
|NARA FAUSTINO DE MENEZES
|08/10/1979
|NATALIA TEIXEIRA FONSECA
|08/07/1985
|NELI FERRONATO PELLE
|27/08/1970
|NILIA PAIVA DE MACEDO
|13/08/1963
|NILMA LADERDA ALVES
|06/12/1978
|NILVANA MONTEIRO FURLANETTI FERREIRA NETO
|06/06/1972
|NUBIA TANIA PAIM TAVARES DA COSTA
|09/08/1975
|ODICEIA ANDRADE CAMPOS
|26/05/1962
|PATRICIA DOS SANTOS SALLES PEREIRA
|03/06/1974
|PATRICIA SANTOS JARDIM
|29/12/1983
|POLYANA CORREA RIBEIRO
|24/12/1971
|RAQUEL DE SOUZA LOPES
|20/08/1972
|REGINA APARECIDA MODESTO
|24/12/1968
|RENATA MARIA DIAS PEREIRA
|01/07/1970
|ROBERTA JERSYKA OLIVEIRA BRASIL SOARES
|06/01/1988
|ROSANA MACIEL GOMES
|18/05/1973
|ROSANEIDE RODRIGUES SOUZA
|07/09/1967
|ROSELI APARECIDA DE ARAUJO
|14/03/1994
|ROSELY PEREIRA MONTEIRO
|09/10/1969
|ROSEMARY CAETANO DE FREITAS
|18/06/1970
|ROSEMEIRE APARECIDA MORANDI
|02/06/1965
|SALETE COSTA APARICIO
|25/06/1982
|SANDRA MARIA MENEZES CHAVES
|17/07/1974
|SANTA DA SILVA
|10/05/1971
|SILVIA CRISTINA NUNES DE CASTRO
|04/11/1970
|SIMONE APARECIDA TOSATO DIAS
|30/09/1974
|SIRLENE DE SOUZA ZANOTTI
|18/03/1972
|SONIA TERESINHA POSSA
|19/10/1957
|SUZANA DA ROLD
|17/06/1973
|TEREZINHA LOCATELI
|24/06/1967
|VALERIA GOMES MARTINS VILLELA BONILLO
|19/11/1968
|VALERIA ROSA DA SILVA OENOKI
|05/01/1979
|VALQUIRIA MARIZA DIAS JAHNKE
|25/09/1977
|VANCLEIA LIMA DE OLIVEIRA
|25/03/1979
|VANESSA HARUMI TAKASAKI
|21/09/1979
|VERA LUCIA MORAES FERNANDES
|08/12/1978
|VILDETE FERREIRA DA SILVA
|04/12/1950
|VIVIANE DE JESUS CAMARA
|11/06/1978
|VIVIANE DOS SANTOS
|21/02/1987
|ZULENE SILVA DE CARVALHO
|24/06/1964
Fonte: Governo do DF