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brasil presos atos golpistas nomes lista

DF divulga nomes dos 359 presos por atos golpistas em Brasília; veja lista

brasil
10.01.2023, 18:33:00
(Fábio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

DF divulga nomes dos 359 presos por atos golpistas em Brasília; veja lista

O governo informou que tem disponibilizado condições humanitárias e dignas nas dependências das polícias Civil e Federal, garantindo a alimentação e saúde

O governo do Distrito Federal divulgou uma lista com os nomes das 359 pessoas presas nos atos golpistas ocorridos na Praça dos Três Poderes, no domingo (8), em Brasília. (Veja abaixo)

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, convocou a imprensa na tarde desta terça-feira (10) para enumerar as ações adotadas pelo governo local para investigar e punir os responsáveis pelos atos antidemocráticos do último domingo (8). A cooperação com o governo federal, o atendimento aos detidos e o empenho em restaurar obras de arte danificadas foram pontuadas.

“O GDF não irá tolerar atos de vandalismo contra a democracia. É triste ver pessoas que não representam movimentos democráticos promoverem o caos, mas não vamos tolerar. O que assistimos não foi uma manifestação, foi um ato de vandalismo”, alertou Celina Leão, que em seguida avisou: “Temos governo, postura e daremos possibilidade de que os eleitos possam governar”.

Sobre os detidos, o GDF informou que tem disponibilizado condições humanitárias e dignas nas dependências das polícias Civil e Federal, garantindo a alimentação e saúde dos mesmos. Até o momento, foram distribuídas mais de sete mil refeições e feitos 243 atendimentos por 54 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros e psicólogos, com mais de 30 encaminhamentos a unidades hospitalares da capital.

Veja lista:

NOME DATA DE NASCIMENTO
ABDIAS JOAQUIM DOS REIS 10/08/1966
ADALTO DA SILVA ARAUJO 02/03/1979
ADEMAR BENTO MARIANO 08/02/1972
ADEMIR DOMINGOS PINTO DA SILVA 15/03/1970
ADILSON DE SOUZA LIMA 23/08/1963
ADRIANO MARINHO STEFANI 15/08/1970
AECIO LUCIO COSTA PEREIRA 28/11/1971
ALDIR ARRUDA LINS 17/01/1964
ALEXANDRE MACHADO NUNES 22/04/1974
ANDRE KELVIS PEREIRA DA CONCEICAO 04/02/1990
ANDRE LUIZ BARRETO ROCHA 28/12/1971
ANDRÉ LUIZ VILELA 17/11/1987
ANGELO SOTERO DE LIMA 22/04/1965
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 17/01/1976
ANTONIO FRANCISCO MOREIRA 27/09/1964
ANTONIO GENESIO FERNANDES DA SILVA 27/05/1968
ANTÔNIO GEOVANE SOUSA DE SOUSA 27/01/1999
ANTONIO LUCILANE DE LIMA 06/01/1971
ANTONIO MARCOS FERREIRA COSTA 12/06/1986
ANTONIO PLANTES DA SILVEIRA 15/09/1969
ANTONIO SCHARF FILHO 02/05/1965
ARILSON LUIZ XAVIER 13/01/1972
ARMANDO GOMES DA SILVA 06/02/1961
ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES DE ANDRADE 29/07/1976
ARNALDO JOSE BACK 10/02/1964
ARY MARCOS DE PAULA BARBARA 02/03/1962
BARQUET MIGUEL JUNIOR 21/02/1970
BRUNO GUERRA PEDRON 17/10/1987
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS QUEIROZ 24/12/1985
CARLOS ANTONIO SILVA 16/11/1962
CARLOS EDUARDO BON CAETANO DA SILVA 14/11/1966
CARLOS EMILIO YOUNES 30/06/1966
CARLOS IBRAIM GOMES 22/07/1969
CARLOS ROBERTO SILVA SANTOS 01/10/1978
CARLOS RUBENS DA COSTA 14/04/1952
CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS 02/04/1981
CIRNE RENE VETTER 24/05/1978
CLAUDINEI PEGO DA SILVA 21/11/1980
CLÁUDIO ANTÔNIO MESQUITA PERALTA 11/08/1963
CLAUDIO AUGUSTO FELIPPE 28/01/1964
CLAUDIO DA SILVA 09/03/1965
CLAUDIOMIRO DA ROSA SOARES 23/07/1974
CLAYTON COSA CANDIDO NUNES 27/06/1983
CLEBSON DA SILVA NASCIMENTO 30/07/1970
CLEODON OLIVEIRA COSTA 28/01/1962
CLERISTON PEREIRA DA CUNHA 17/07/1977
CLOVIS MARTINS DO NASCIMENTO 08/10/1966
CLOVIS PIEROTTI DE OLIVEIRA 20/11/1968
DANIEL SOARES DO NASCIMENTO 20/12/1986
DAVI ALVES TORRES 28/09/1977
DAVI EMANUEL PEREIRA DOMICIANO 09/07/1981
DAVID MICHEL MENDES MAURICIO 12/03/1988
DAVIS BAEK 06/04/1981
DAYWYDY DA SILVA FIRMINO 27/08/1992
DEIVISON BARBOSA LOPES 26/06/1982
DEVAIR HENRIQUE DA FREIRIA 20/09/1973
DIEGO EDUARDO DE ASSIS MEDINA 24/08/1987
DIRCEU RIBEIRO DA ASSUNSAO 26/06/1968
DITTER MARX 14/12/1964
DJALMA SALVINO DOS REIS 07/07/1977
DOUGLAS AUGUSTO PEREIRA 13/03/1989
DOUGLAS RAMOS DE SOUZA 06/03/1981
EDER PARECIDO JACINTO 07/11/1965
EDERSON PEREIRA DA SILVA 14/12/1982
EDILSON PEREIRA DA SILVA 17/09/1969
EDSON CARLOS CAMPANHA 13/08/1960
EDSON FICHER SABINO 13/09/1980
EDUARDO CAVANHOL 03/01/1994
EDUARDO ZEFERINO ENGLERT 08/06/1981
EDVAGNER BEGA 12/09/1978
ERIC PRATES KOBAYASHI 30/09/1982
EZEQUIEL DA SILVA LIMA DE ANDRADE 21/04/1988
EZEQUIEL FERREIRA LUIS 08/10/1981
EZIO GUILHERME DA SILVA 25/06/1963
FABIANO ANDRE DA SILVA 30/09/1972
FABIANO MEDEIROS FLORENTINO 01/10/1976
FABIO JATCHUK BULLMANN 03/09/1981
FABRICIO DE MOURA GOMES 06/03/1977
FELICIO MANOEL ARAUJO 14/07/1966
FELIPE FERES NASSAU 29/11/1985
FERNANDO KEVIN DA SILVA DE OLIVEIRA MARINHO 13/05/1996
FERNANDO PLACIDO FEITOSA 04/04/1995
FLAVIO BELTRAO SOLDANI 30/11/1966
FRANCISCO GOMES DE MORAIS 15/01/1973
FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSÔA DE OLIVEIRA 27/05/1963
GABRIEL LUCAS LOTT PEREIRA 05/01/2002
GELSON ANTUNES DA SILVA 11/08/1987
GERALDO FILIPE DA SILVA 02/04/1996
GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO 09/12/1972
GERSON APARECIDO GOMES 12/12/1972
GESNANDO MOURA DA ROCHA 13/08/1993
GIBRAIL PEREIRA DE SOUZA 29/03/1965
GILBERTO ACKERMANN 06/03/1974
GIVAIR BATISTA SOUZA 27/05/1973
GLEISSON CLOVES VOLFF 24/02/1989
GUTEMBERG MOZART MIRANDA 12/06/1967
HAROLDO WILSON RODER 06/05/1965
HELIO JOSE RIBEIRO 06/06/1970
IGILSO MANOEL DE LIMA 19/07/1980
IVAIR TIAGO DE ALMEIDA 21/11/1975
IZAIAS ROBERTO DA SILVA 29/08/1969
JAIME JUNKES 18/01/1956
JAIR DOMINGUES DE MORAIS 02/03/1958
JAIRO DE OLIVEIRA COSTA 12/10/1971
JAMERSON CASSIMIRO DA SILVA ALVES 07/06/2004
JAMES MIRANDA LEMOS 02/02/1968
JAMILDO BOMFIM DE JESUS 02/09/1962
JANAILSON ALVES DA SILVA 29/09/1996
JEAN DE BRITO DA SILVA 17/05/1996
JESILDO DE OLIVEIRA LACERDA 27/02/1967
JESSE LANE PEREIRA LEITE 28/11/1955
JOÃO ANTONIO PEREIRA 04/11/1983
JOAO BATISTA DE CASTRO 27/07/1956
JOÃO BATISTA GAMA 09/09/1962
JOÃO DE OLIVEIRA ANTUNES NETO 25/06/2003
JOÃO JOSÉ CARDOSO 03/05/1958
JOAO LUCAS VALE GIFFONI 08/09/1997
JOAO MARCIANO DE OLIVEIRA 12/10/1975
JOÃO PEDRO DOS SANTOS 16/09/1964
JOAO RAIMUNDO SOBRINHO 22/06/1952
JOAO RAMAO MORAES DINIZ 30/07/1963
JOEL BORGES CORREA 02/05/1978
JOELTON GUSMAO DE OLIVEIRA 11/09/1977
JOHN ATILA DA SILVA ASSUNÇÃO 04/07/1989
JORGE FERREIRA 12/05/1964
JORGE LUIZ DOS SANTOS 23/04/1965
JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO 30/07/1961
JOSE ALVES COSTA 05/10/1971
JOSÉ BATISTA DE FREITAS 03/09/1965
JOSE CARLOS GALANTI 05/08/1959
JOSE CEZAR DUARTE CARLOS 18/07/1990
JOSÉ EDER LISBOA 10/12/1968
JOSÉ FELISBERTO DA SILVA DE ASSIS CONCEIÇÃO 20/12/1967
JOSE GILMAR DE OLIVEIRA MELO 23/03/1978
JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS SILVA 20/07/1972
JOSE MACHADO DE SOUZA 18/07/1972
JOSÉ MAURO SILVA JÚNIOR 06/01/1972
JOSÉ PAULO FAGUNDES BRANDÃO 21/08/1963
JOSE RICARDO FERNANDES PEREIRA 07/10/1972
JOSENALDO BATISTA ALVES 21/05/1974
JOSIAS CARNEIRO DE ALMEIDA 19/07/1984
JOSIEL GOMES DE MACEDO 01/11/1972
JOSINO ALVES DE CASTRO 17/05/1979
JULIO CESAR DE OLIVEIRA CISCOUTO 17/08/1949
JULIO CEZAR BATISTA MENDES 23/06/1979
JUVENAL ALVES CORREA DE ALBUQUERQUE 04/06/1992
KELSON DE SOUZA LIMA 23/03/1994
KINGO TAKAHASHI 06/09/1962
LAZARO ANTONIO DO PRADO 05/09/1964
LEANDRO ALVES MARTINS 25/04/1986
LEANDRO JOSÉ RAIMUNDO 17/05/1976
LEONARDO ALVES FARES 04/01/1975
LEONARDO SILVA ALVES GRANGEIRO 24/06/1981
LEVI ALVES MARTINS 08/05/1962
LINDOLFO DE OLIVEIRA 12/03/1968
LOURIVAL DA CONCEIÇÃO 26/02/1964
LUCAS COSTA BRASILEIRO 08/05/1962
LUCAS SCHWENGBER WULF 06/11/1987
LUCIANO DA SILVA 04/09/1972
LUCIANO DE ALMEIDA SOUZA 24/06/1980
LUCIANO DOS SANTOS ROSSI 17/01/1968
LUCIANO FERNANDES 11/05/1970
LUCIVALDO PEREIRA DE CASTRO 24/11/1983
LUIS ANTONIO VEIGA 23/06/1970
LUIZ ANSELMO DA SILVA 26/02/1964
LUIZ FERNANDO DE SOUZA ALVES 12/06/1976
LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS 03/09/1968
MANOEL MESSIAS PEREIRA MACHADO 07/04/1984
MARCELO CANO 19/08/1986
MARCELO LOPES DO CARMO 14/05/1984
MARCELO SOARES KONRAD 05/05/1977
MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS 29/12/1962
MARCO ANTONIO BRAGA CALDAS 11/07/1973
MARCOS DOS SANTOS RABELO 03/06/2003
MARCOS ROBERTO BARRETO 29/09/1981
MARCOS ROBERTO PAULO 30/01/1972
MARIO JOSE OTT 11/05/1963
MATHEUS DIAS BRASIL 27/02/1984
MATHEUS FERNANDES BOMFIM 10/09/1977
MATHEUS LIMA DE CARVALHO LÁZARO 21/06/1999
MAURÍCIO DO NASCIMENTO BATISTA 01/05/1972
MAURICIO ONEZIMO JACO 15/10/1971
MIGUEL CANDIDO DA SILVA 07/04/1951
MIGUEL FERNANDO RITTER 10/03/1963
MOACIR JOSE DOS SANTOS 26/04/1971
MOISES DOS ANJOS 26/05/1962
NELSON FERREIRA DA COSTA 28/05/1696
ORLANDO BARDELLI DA SILVA 30/03/1982
ORLANDO RIBEIRO JUNIOR 12/11/1967
OSMAR HILEBRAND 20/05/1970
OSNI CAVALHEIRO 19/04/1964
OSWALDO DE SOUZA LOPES JUNIOR 03/04/1974
OZIEL LARA DOS SANTOS 16/07/1989
PAULO ALVES PADILHA 09/09/1978
PAULO ALVIS DOS SANTOS 11/03/1971
PAULO AUGUSTO BUFARAH 05/02/1970
PAULO CESAR RODRIGUES DE MELO 10/04/1978
PAULO CICHOWSKI 21/03/1975
PAULO EDUARDO VIEIRA MARTINS 06/06/1983
PAULO JOSE MARIA 12/08/1970
PEDRO HENRIQUE GAUDENCIO DA SILVA 23/07/2003
RAY APARECIDO TRAVASSOS 05/02/1994
REGINALDO CARLO BEGIATO GARCIA 29/07/1967
RICARDO MOURA CHICRALA 22/09/1989
ROBINSON LUIZ FILEMON PINTO JUNIOR 01/03/1987
ROBSON RODRIGUES BAIENSE 04/11/1965
RODISMAR REGASSE LIRIO 21/01/1970
RODRIGO DE FREITAS MORO RAMALHO 24/11/1989
RODRIGO DE OLIVEIRA BARBOSA 07/06/1971
RODRIGO PEREIRA SANTIAGO 08/09/2000
ROGERIO SOUZA LIMA 03/07/1971
SAULO PEREIRA DA SILVA 19/07/1976
SERGIO ALEXANDRE COELHO 20/07/1968
SERGIO AMARAL RESENDE 10/10/1970
SÉRGIO DE OLIVEIRA CARVALHO 24/09/1971
SILVIO DA ROCHA SILVEIRA 09/03/1970
SILVIO SEMPRINI JUNIOR 02/02/1964
SIPRIANO ALVES DE OLIVEIRA 29/04/1976
TELMO ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA APARICIO 15/05/1975
TELMO ROBERTO ESMALA 24/01/1976
THIAGO DE ASSIS MATHAR 12/05/1980
THIAGO DE LIMA PINHEIRO 21/05/1985
THIAGO QUEIROZ 26/02/1977
THIAGO TELES DE TOLEDO 11/11/1985
TIAGO DOS SANTOS FERREIRA 16/06/1995
TIAGO MENDES ROMUALDO 01/07/1986
TIAGO RENAN BORGES PEREIRA 02/09/1991
UELITON GUIMARAES DE MACEDO 15/07/1975
ULISSES FREDDI 26/05/1969
VANDERLEY DE ALMEIDA CABRAL 27/11/1977
VICENTE CAVALINI FILHO 17/01/1969
VITOR MANOEL DE JESUS 03/04/2000
WAGNER DE OLIVEIRA 24/05/1974
WATLILA SOCRATES SOARES DO NASCIMENTO 06/04/1989
WELLINGTON LUIZ FIRMINO 15/02/1990
WILLIAN DA SILVA LIMA 09/05/1997
YGOR SOARES DA ROCHA 21/10/1994
ADALGIZA MARIA DOURADO 01/01/1960
ALESSANDRA CRISTIANE DOS SANTOS NASCIMENTO 02/03/1970
ALESSANDRA FARIA RONDON 22/01/1984
ALETHEA VERUSCA SOARES 30/10/1974
ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS 14/07/1974
ANA CAROLINA ISIQUE GUARDIERI BRENDOLAN 20/03/1992
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE ASSUNÇAO 26/08/1967
ANA ELZA PEREIRA DA SILVA 10/02/1961
ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA 05/01/1988
ANA PAULA DE SOUZA 27/05/1989
ANA PAULA FAVERO DE OLIVEIRA 06/07/1977
ANA PAULA NEUBANER RODRIGUES 26/08/1987
CAMILA MENDONCA MARQUES 28/09/1988
CELIA REGINA PEREIRA 29/03/1970
CELINA DA SILVEIRA DOMINGUES 10/07/1963
CIBELE DA PIEDADE RIBEIRO DA COSTA MATEOS 13/12/1962
CLAUDETE APARECIDA TRISTAO 26/12/1970
CLAUDIA DE MENDONCA BARROS 15/03/1969
CRISLEIDE GREGORIO RAMOS 11/10/1994
DANYELE KRISTY SANTOS RIOS DA SILVA 08/08/1990
DEBORA CANDIDA GIMENEZ 26/05/1971
DEBORA CHAVES SPINA CAIADO 23/04/1981
DIRCE GONCALVES DOS SANTOS 10/01/1964
DIRCE ROGERIO 29/11/1967
EDINEIA PAES DA SILVA DOS SANTOS 20/07/1985
EDNA APARECIDA DE ARAUJO 22/04/1968
ELIANA PASSOS DA COSTA 14/10/1965
ELIANA TEIXEIRA GARCIA CIRIACO 24/12/1970
ELISANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA 09/11/1974
ELISIANE LUCIA HARMS 21/03/1975
ELYNNE GOMES DOS SANTOS LIMA 15/01/1973
FABIOLA ROCHA DA SILVA 14/04/1977
FATIMA APARECIDA PLETI 17/06/1961
FRANCISCA ELISETE CAVALCANTE FARIAS 23/11/1979
FRANCISCA HILDETE FERREIRA 22/08/1962
GEISSIMARA ALVES DE DEUS 22/10/1996
GISELE DO ROCIO BEJES 10/05/1976
HEDILZA ALVES SOARES 07/06/1971
HORACIR GONSALVES MULLER 04/01/1964
INES IZABEL PEREIRA 06/08/1965
IRACI MEUGMI NAGOSHI 16/08/1952
ISOLVE ZAMBONI 02/08/1959
IVANES LAMPERTI DOS SANTOS 13/06/1968
IVETT MARIA KELLER 06/09/1965
IVONAIDE PINTO 28/08/1968
IVONE GOMES DAS CHAGAS 05/09/1966
JANE KEL PINHEIRO BORGES 11/05/1969
JAQUELINE FREITAS GIMENEZ 26/10/1982
JAQUELINE KONRAD 08/11/1985
JOANITA DE ALMEIDA 17/07/1968
JOSIANI VARGAS DE FREITAS 22/07/1986
JOSILAINE CRISTINA SANTANA 05/04/1982
JOSILENE RODRIGUES DA SILVA 26/04/1978
JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO 06/04/1964
JUPIRA SILVANA DA CRUZ RODRIGUES 02/01/1966
LINDINALVA PEREIRA DE CASTRO 16/09/1963
LUCENIR BERNARDES DA SILVA 12/05/1980
LUCIMAR FRAKLIN SOARES DE SIQUEIRA 10/02/1967
LUCINEI TUZI CASAGRANDE HILEBRAND 22/08/1970
MARCIA FELIX SCHARF 19/07/1966
MARGARETE PIRES SALVIANO 12/07/1967
MARIA ALICE DE MATOS DA SILVA 08/06/1957
MARIA APARECIDA DE ALMEIDA 28/06/1966
MARIA APARECIDA LIMA ALENCAR 16/04/1961
MARIA APARECIDA MEDULE 06/12/1971
MARIA CARLOS APELFELLER 19/11/1966
MARIA CRISTINA ARELLARO 25/04/1967
MARIA DO CARMO DA SILVA 26/05/1962
MARIA GLEIDE SILVA DO NASCIMENTO 19/01/1965
MARIA GOMES DA SILVA 20/06/1966
MARIA IRANI TEIXEIRA BOMFIM 04/02/1970
MARILEIDE MARCELINO DA SILVA 26/02/1970
MARISA DE FATIMA RENNER 17/09/1973
MARISA FERNANDES CARDOSO 25/01/1968
MICHELA BATISTA LACERDA 25/01/1979
MONICA MURCA NERIS SODRE 05/03/1987
MONICA TANIYAMA DE BARROS 26/11/1976
NAILZE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA 21/04/1968
NAIR GONÇALVES MARTINS 27/06/1965
NARA FAUSTINO DE MENEZES 08/10/1979
NATALIA TEIXEIRA FONSECA 08/07/1985
NELI FERRONATO PELLE 27/08/1970
NILIA PAIVA DE MACEDO 13/08/1963
NILMA LADERDA ALVES 06/12/1978
NILVANA MONTEIRO FURLANETTI FERREIRA NETO 06/06/1972
NUBIA TANIA PAIM TAVARES DA COSTA 09/08/1975
ODICEIA ANDRADE CAMPOS 26/05/1962
PATRICIA DOS SANTOS SALLES PEREIRA 03/06/1974
PATRICIA SANTOS JARDIM 29/12/1983
POLYANA CORREA RIBEIRO 24/12/1971
RAQUEL DE SOUZA LOPES 20/08/1972
REGINA APARECIDA MODESTO 24/12/1968
RENATA MARIA DIAS PEREIRA 01/07/1970
ROBERTA JERSYKA OLIVEIRA BRASIL SOARES 06/01/1988
ROSANA MACIEL GOMES 18/05/1973
ROSANEIDE RODRIGUES SOUZA 07/09/1967
ROSELI APARECIDA DE ARAUJO 14/03/1994
ROSELY PEREIRA MONTEIRO 09/10/1969
ROSEMARY CAETANO DE FREITAS 18/06/1970
ROSEMEIRE APARECIDA MORANDI 02/06/1965
SALETE COSTA APARICIO 25/06/1982
SANDRA MARIA MENEZES CHAVES 17/07/1974
SANTA DA SILVA 10/05/1971
SILVIA CRISTINA NUNES DE CASTRO 04/11/1970
SIMONE APARECIDA TOSATO DIAS 30/09/1974
SIRLENE DE SOUZA ZANOTTI 18/03/1972
SONIA TERESINHA POSSA 19/10/1957
SUZANA DA ROLD 17/06/1973
TEREZINHA LOCATELI 24/06/1967
VALERIA GOMES MARTINS VILLELA BONILLO 19/11/1968
VALERIA ROSA DA SILVA OENOKI 05/01/1979
VALQUIRIA MARIZA DIAS JAHNKE 25/09/1977
VANCLEIA LIMA DE OLIVEIRA 25/03/1979
VANESSA HARUMI TAKASAKI 21/09/1979
VERA LUCIA MORAES FERNANDES 08/12/1978
VILDETE FERREIRA DA SILVA 04/12/1950
VIVIANE DE JESUS CAMARA 11/06/1978
VIVIANE DOS SANTOS 21/02/1987
ZULENE SILVA DE CARVALHO 24/06/1964

Fonte: Governo do DF


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