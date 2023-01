DHPP faz megaoperação contra envolvidos em homicídios em Salvador

Uma megaoperação foi deflagrada para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão em bairros localizados na capital baiana. Segundo a Polícia Civil, a Operação Neutralização tem como foco principal integrantes de grupos criminosos responsáveis por Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) e pelo tráfico de drogas.

Mais de 150 policiais civis e militares participam da operação. Dois homens tiveram mandados de prisão cumpridos nos bairros de Fazenda Grande do Retiro e no Lobato, durante as primeiras horas da Operação. Segundo a polícia, durante as ações, um dos alvos de mandados de prisão entrou em confronto com a polícia, em Dias D’Ávila. Ele foi alvejado e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o diretor adjunto do DHPP, delegado Oscar Vieira, coibir a principal causa dos crimes violentos é o foco das ações. “A disputa pelo tráfico de drogas é a principal motivação da maioria dos homicídios investigados pelas nossas unidades especializadas. Desarticular estes grupos será de suma importância para a elucidação dos crimes e para reduzi-los entre a nossa sociedade. Além disso, temos como objetivo prevenir que haja embate entre estes criminosos no Carnaval deste ano e, dessa forma, promover mais tranquilidade nos circuitos da festa”, detalhou.

Além do DHPP, equipes dos Departamentos de Polícia Metropolitana (Depom), de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), da Coordenação de Operações Especiais (COE), do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e diversas guarnições da Polícia Militar, trabalham na operação. “Estamos fazendo uma verdadeira varredura nesses locais, para retirar das ruas investigados por homicídios ocorridos em Salvador, que também são envolvidos com o tráfico de drogas”, reforçou o diretor-adjunto do DHPP.