Di Ferrero e Solange Almeida estão na final do 'Show dos Famosos'

Di Ferrero e Solange Almeida estarão na grande final do Show dos Famosos, quadro do programa do Faustão (TV Bahia/Rede Globo). Após a semifinal do Grupo A, na noite deste domingo (30), eles ficaram nos dois primeiros lugares do ranking e são os primeiros finalistas da competição.

No próximo domingo (7), o Grupo B (com Diogo Nogueira, Hugo Bonemer, Danielle Winits e Ludmilla) se apresenta e, então, serão definidos os outros dois finalistas. Para a grande final, dia 14 de julho, vão os dois primeiros colocados do Grupo A e do Grupo B. No entanto, se o terceiro colocado de cada grupo tiver a média maior do que um dos finalistas do outro grupo, ele também será classificado para a final.