Di Maria desfalcará PSG contra Barcelona pela Liga dos Campeões

O argentino Angel di Maria vai desfalcar o Paris Saint-Germain, dia 16, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O anúncio foi feito, nesta terça-feira (9), pelo técnico do time francês, Mauricio Pochettino, em uma entrevista coletiva.

Di Maria sofreu uma lesão muscular na perna direita durante a vitória do PSG, por 2x0, domingo (7), diante do Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês. "Ele não estará no Camp Nou", disse o treinador, também argentino, sem especificar o tempo de recuperação da lesão. "Daqui uma semana será feita uma avaliação para se saber o período em que ele ficará de fora do time."

Antes do jogo com o Barcelona, na Espanha, o PSG joga nesta quarta-feira, diante do Caen, pela Copa da França e depois no sábado frente ao Nice, pela 25ª rodada do Campeonato Francês. "Angel é um jogador muito importante para nosso esquema tático, mas possuímos um elenco grande, com jogadores que podem nos ajudar a ganhar jogos", disse Pochettino.

Apesar de canhoto, Di Maria está sendo utilizado pelo lado direito do ataque do PSG, formando um quarteto talentoso, ao lado de Neymar, Mbappé e Icardi.