Di María 'previu' final da Copa: 'Serei campeão e farei o gol'

Di María teve um momento de vidente antes da final da Copa do Mundo. No sábado (17), véspera da decisão, o jogador mandou uma mensagem à esposa, Jorgelina Cardoso, dizendo que seria campeão e que balançaria as redes. No dia seguinte, a previsão se tornou realidade.

"Vou sair campeão do mundo amor. Está escrito. E vou fazer o gol. Porque está escrito como no Maracanã e em Wembley", escreveu Di María, relembrando os gols feitos na final da Copa América, contra o Brasil, e da Finalíssima, contra a Itália.

Titular na decisão da Copa do Catar, o meia-atacante marcou o segundo gol da Argentina sobre a França, ainda no primeiro tempo - Messi abriu o placar. Na segunda etapa, Mbappé empatou, levando a partida para prorrogação. Cada camisa 10 anotou mais um gol, o jogo terminou em 3x3 e foi para os pênaltis. Nas cobranças, os hermanos se deram melhor e faturaram o tricampeonato.

A esposa do jogador respondeu que não sabia o que dizer, e Di Maria reiterou a previsão sobre o título. "Não tem que dizer nada. Vá e aproveite amanhã porque seremos campeões do mundo. Porque os 26 (jogadores) que estamos aqui merecemos e nossas famílias. É nossa, amor".

Troca de mensagens entre Di María e esposa

(Foto: Reprodução)