Di Santo é apresentado pelo Atlético-MG e exalta projeto do clube

Recém-contratado pelo Atlético-MG, o atacante Franco Di Santo foi oficialmente apresentado como novo reforço do clube na manhã desta terça-feira (6), na Cidade do Galo, onde o jogador argentino festejou a oportunidade de poder atuar pela equipe de Belo Horizonte e revelou que o projeto do clube o fez aceitar a proposta do time.



O atleta de 30 anos assinou contrato para defender o Atlético até dezembro de 2020. Ele fez já no último sábado o seu primeiro treino com os seus novos companheiros no CT atleticano, sendo que atuará no futebol brasileiro após ter deixado o Rayo Vallecano, da Espanha, onde não marcou gols em apenas seis partidas pelo clube. Antes disso, teve passagens pelos alemães Werder Bremen e Schalke 04.



"É um prazer chegar a uma equipe grande do Brasil, é lindo, venho trabalhar e ajudar a equipe. Venho para uma equipe muito competitiva para ajudar e dar o melhor em cada partida", afirmou Di Santo, assegurando que escolheu a equipe mineira depois de ter recebido várias outras ofertas. "Tive muitas propostas do México, do Brasil, da Argentina e até mesmo da Europa. Depois da conversa que tive com o Rui (Costa, diretor de futebol do Atlético-MG), sobre o projeto e a ambição do clube, não pensei muito e vim direto para cá", destacou o argentino.

O atacante também revelou que conversou com Lucas Pratto, ex-jogador do time atleticano e hoje no River Plate, que passou boas referências do clube brasileiro ao seu compatriota. O fato também pesou para o acerto com a equipe mineira. "Falo com Lucas Pratto, tenho boa relação com ele, somos amigos. Falou muito bem do clube e da torcida, disse que acompanha sempre a equipe, em todos os lugares, e esse foi um dos motivos da minha vinda para cá", enfatizou Di Santo, que está sem marcar um gol em uma partida oficial desde o dia 10 de fevereiro, quando balançou as redes na derrota por 2 a 1 do Schalke 04 para o Bayern de Munique.Formado inicialmente como jogador pelo Godoy Cruz, da Argentina, o atacante nunca atuou profissionalmente por um clube do seu país. Ele iniciou a sua carreira pelo Audax Italiano, do Chile, e depois passou por Chelsea e pelos também ingleses Blackburn Rovers e Wigan Athletic. No último destes times, se sagrou campeão da Copa da Inglaterra em 2013. Ele também fez parte do elenco do Chelsea que conquistou o título deste mesmo torneio em 2009, mas ao total participou de apenas 16 jogos da equipe de Londres e não marcou nenhum gol.Di Santo também chegou a atuar em três partidas da seleção principal da Argentina, entre 2012 e 2013, e figurou na pré-lista de convocados para a Copa do Mundo de 2014, mas acabou ficando fora do grupo final de escolhidos para defender o país no Brasil."Ele vem somar a um grupo de muita qualidade e muito comprometido com o ideal do nosso clube. Certamente, será muito bem recebido no nosso clube e pela nossa torcida. Aqui, é um clube em que a gente se sente em casa rapidamente e a torcida, certamente, vai, ao longo do tempo, te conhecer melhor e perceber a grande vontade que você tem de vestir essa camisa", afirmou o diretor Rui Costa durante a apresentação do argentino, que passou a integrar um elenco que já conta com Ricardo Oliveira, Alerrandro, Chará, Geuvânio, Maicon e Papagaio como atacantes.E, ao descrever as suas características, Di Santo prometeu muita luta para conquistar a torcida atleticana e ser uma peça importante do time. "Não gosto muito de falar do que posso fazer, gosto que os outros falem, mas fiquei na Europa tanto tempo porque sempre dei o melhor pela equipe, pelo bem comum. Nunca tem bola perdida. Lutar até o fim, seja qual for a situação", disse o atacante, para em seguida concluir: "Tenho características diferentes das dos jogadores que estão trabalhando aqui. Por isso venho. Para complementar. Não venho pra substituir ninguém ou fazer mais que ninguém. Venho para ajudar. O importante é que a equipe melhore como um todo".