Dia D terá 120 pontos de vacinação contra a gripe e covid-19 neste sábado (15)

Um mutirão de vacinação contra os vírus da influenza (gripe) e covid-19, será realizado neste sábado (15) em Salvador. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador montará uma megaestrutura com 120 pontos para o Dia D de vacinação.

A mobilização acontecerá entre 8h e 16h, em mais de 100 postos de saúde; dois drive-thrus; dez supermercados; seis shoppings centers; uma igreja e uma estação de transbordo.

Serão oferecidas doses do imunizante contra o coronavírus adulto, pediátrico e bivalente, além da influenza para os grupos prioritários. A relação completa dos postos pode ser consultada no site www.saude.salvador.ba.gov.br.

Influenza

Para ter acesso ao imunobiológico é preciso, além de levar a carteira de vacinação ou Cartão SUS e um documento com foto, além de apresentar documento que comprove a elegibilidade enquanto grupo prioritário, por exemplo, relatório médico será exigido para o portador de doença crônica. A lista completa de documentação está disponível no site da SMS.

Os grupos habilitados a tomar a vacina são: Gestantes; Puérperas; Idosos; Povos indígenas; Trabalhadores da saúde; Pessoas com deficiência permanente; Funcionários do sistema prisional; Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; População privada de liberdade e funcionários dessas unidades; Crianças de seis meses a menores de seis anos; Professores; Pessoas com comorbidades; Forças de segurança e salvamento; Forças armadas; Caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; Trabalhadores portuários.

As crianças de seis meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias) que forem ser vacinadas pela primeira vez contra influenza vão ter o esquema com duas doses. O intervalo é de 30 dias.

Já pequenos que receberam ao menos uma aplicação da vacina contra a gripe em anos anteriores vão receber apenas uma dose.

Covid-19

BIVALENTE – A vacinação bivalente acontece para os idosos a partir de 60 anos, imunocomprometidos, quilombolas, pessoas assistidas em instituições de longa permanência com 12 anos ou mais e os respectivos trabalhadores destes Centros de Acolhimento, trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas, além de pessoas com deficiência permanente, bem como Trabalhadores do sistema prisional, população privada de liberdades e adolescentes sob medidas socioeducativas.

A dose também está disponível para pessoas 12 anos ou mais com comorbidades. A comprovação para esse grupo realizada, por determinação do Ministério da Saúde, de forma autodeclarada (o indivíduo deve informar qual patologia apresenta no ato da vacinação). A lista de comorbidades habilitadas está no site da SMS.

As pessoas imunocomprometidas que não iniciaram ou não completaram o esquema primário com as três doses indicadas, estão aptas a receber a bivalente desde que respeitando o intervalo mínimo de dois meses a partir da última dose recebida de qualquer um dos imunizantes (CoronaVac, Oxford, Pfizer ou Janssen). Ainda dentro deste público, quem já foi vacinado com três doses poderá receber a bivalente, neste caso, respeitando o intervalo de quatro meses a partir da 3ª dose.

Documentação – Para ter acesso a bivalente, é necessário residir em Salvador e possuir o Cartão SUS habilitado para a capital baiana. A consulta pode ser feita no site www. saude. salvador. ba. gov. br/ servicos/ servicos-online/ reimpressao-de-cartao-sus/.

A validação do nome pode ser conferida através do nome na lista da SMS pelo site www. saude. salvador. ba. gov. br/ servicos/ servicos-online/ vacina-reforco-bivalente/ ou, caso a circunstância tenha se estabelecido de forma recente, a pessoa deve se dirigir ao posto de saúde.

Gestantes: Segundo o informe técnico para a gestante não haverá exigência quanto à comprovação da situação gestacional, sendo suficiente que a mulher afirme seu estado de gravidez.

Puérperas: Deverão apresentar documento que comprove o puerpério (certidão de nascimento, cartão da gestante, documento do hospital onde ocorreu o parto)

Trabalhador da saúde: Deverá ser apresentado documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com o serviço de saúde, seja através de crachá, contracheque ou a carteira do conselho ou declaração emitida pelo serviço de saúde de atuação do profissional.

PCD: O indivíduo ou responsável deverá informar ao profissional do ponto de vacinação qual o tipo da deficiência possui.

Demais públicos

A estratégia de vacinação contempla ainda 1ª e 2ª dose para as crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias com ou sem comorbidades. O reforço da Pfizer Pediátrica para menores de 5 a 11 anos com/sem comorbidades também estará disponível para quem tiver nome na lista da SMS. A imunização do público infantil será realizada mediante apresentação do documento de identificação da criança e dos pais e/ou responsáveis, carteira de vacinação, cartão SUS e confirmação do nome na lista no site da SMS.

Além disso, a estratégia segue com a aplicação da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª dose para pessoas com 18 anos ou mais, em esquema “Liberou Geral”, para quem não é residente de Salvador ou não tenha iniciado o esquema primário na capital. O único requisito é ter o cartão SUS vinculado a algum município do estado da Bahia.

O interessado deve apresentar obrigatoriamente originais e cópias do cartão de vacina ou carteira nacional de vacinação digital (ConectSUS atualizado), documento de identificação com foto e comprovante de residência do município do Estado da Bahia. Os demais grupos que não estão incluídos na estratégia “Liberou Geral” devem residir em Salvador e ter o nome na lista do site da SMS.

A imunização também segue para os indivíduos com 18 anos ou mais vacinados com a Janssen no esquema primário. Nota Técnica nº 177/2022-CGPNI/DEIDT/SVS/MS estabelece que todos os indivíduos que receberam como esquema primário a vacina Janssen (Dose Única), entre 18 e 39 anos, estão orientados a receber um segundo reforço; e todos os indivíduos de 40 anos ou mais, estão orientados a receber um terceiro reforço.

APRAZAMENTOS DO DIA D NESTE SÁBADO (15):

2ª DOSE - PFIZER BABY: CRIANÇAS DE SEIS MESES A 4 ANOS COM OU SEM COMORBIDADES) QUE TOMARAM A 1ª DOSE ATÉ O DIA 17/3/2023

2ª DOSE – JANSSEN: PARA QUEM TOMOU A 1ª DOSE/DOSE ÚNICA DA JANSSEN ATÉ A DATA DE 14/2/2023

2ª DOSe – OXFORD: APRAZADOS ATÉ 12/5/2023

2ª DOSE – PFIZER: PESSOAS COM 12 ANOS OU MAIS APRAZADAS ATÉ 12/5/2023

2ª DOSE: GESTANTES E PUÉRPERAS APRAZADAS ATÉ 12/5/2023

REFORÇO DA PFIZER PEDIÁTRICA - CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS COM OU SEM COMORBIDADES QUE TOMARAM A 2ª DOSE ATÉ O DIA 15/11/2022

3ª DOSE - PFIZER BABY: CRIANÇAS DE SEIS MESES A 4 ANOS COM OU SEM COMORBIDADES QUE TOMARAM A 2ª DOSE ATÉ O DIA 14/2/2023

3ª DOSE: CRIANÇAS DE 3 E 4 ANOS COM OU SEM COMORBIDADES QUE INICIARAM O ESQUEMA VACINAL COM CORONAVAC E TOMARAM A 2ª DOSE ATÉ 16/12/22

3ª DOSE: ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS QUE TOMARAM A 2ª DOSE ATÉ O DIA 16/11/2022

3ª DOSE: PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A 2ª DOSE ATÉ O DIA 17/12/2022 – LIBEROU GERAL

3ª DOSE – PFIZER BIVALENTE: IMUNOSSUPRIMIDOS COM 12 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A 2ª DOSE ATÉ O DIA 17/2/2023

3ª DOSE: GESTANTES E PUÉRPERAS QUE TOMARAM A 2ª DOSE ATÉ O DIA 16/11/2022

3ª DOSE (2º REFORÇO) – PESSOAS ENTRE 18 E 39 ANOS QUE FIZERAM ESQUEMA PRIMÁRIO COM JANSSEN ATÉ 16/12/2022

4ª DOSE (3º REFORÇO) – PESSOAS COM 40 ANOS OU MAIS QUE FIZERAM O ESQUEMA PRIMÁRIO COM JANSSEN ATÉ 16/12/2022

4ª DOSE: PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A 3ª DOSE ATÉ O DIA 16/12/2022 – LIBEROU GERAL.

VACINA BIVALENTE – PARA AQUELES QUE TENHAM TOMADO, PELO MENOS, DUAS DOSES MONOVALENTES ATÉ O DIA 15/12/2022.