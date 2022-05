Dia da Coxinha: Perini e GBarbosa terão promoções

Crocante por fora e bastante recheada por dentro, a coxinha é um dos salgados preferidos dos brasileiros e ganhou um dia para chamar de seu. Nessa quarta-feira (18), Dia da Coxinha, o GBarbosa estará com um combo de coxinha e Coca-Cola 350ml por R$ 9,99 em suas lojas da Bahia, Sergipe e Alagoas.

Na Perini, os clientes do App Perini Plus que comprarem a coxinha mais famosa de Salvador (natural ou especial, com queijo cremoso) terão 50% de desconto na segunda unidade do mesmo produto. Para aproveitar é preciso ativar a oferta do Dia da Coxinha no aplicativo e informar o CPF no caixa para que o desconto seja aplicado na hora, em todas as lojas Perini.