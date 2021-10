'Dia da Gratidão' celebra os dois anos da canonização de Irmã Dulce

O segundo ano da canonização de Santa Dulce será comemorado na primeira paróquia do mundo dedicada ao Anjo Bom da Bahia, no bairro do Saboeiro, na quarta-feira (13).

Segundo a Arquidiocese de Salvador, a programação especial da data vai começar às 7h, com uma missa presidida pelo bispo auxiliar, Dom Marco Eugênio Galrão Leite de Almeida.

Celebrações eucarísticas vão acontecer às 12h, 15h e 19h, sob comando do padre Tony Cavalcante, padre Valson Sandes e padre Márcio Augusto, respectivamente. Já às 18h será realizado o Te Deum (A Ti, Deus), que é um hino da Liturgia das Horas, rezado aos domingos e dias solenes.

O padre Márcio Augusto, pároco da Paróquia Santa Dulce dos Pobres, afirmou que a celebração do segundo ano da canonização de Irmã Dulce é motivo de benção.

"A comunidade assumiu o Anjo Bom da Bahia como sua padroeira exatamente no instante em que o Santo Padre, Papa Francisco, proclamou o reconhecimento de sua vida totalmente entregue a Deus no serviço dos irmãos e irmãs empobrecidos", diz.

Ele afirmou que no dia a dia nota o aumento da devoção à santa. “Como aprendemos do Salmista, ‘o perfeito louvor é dado a Deus pelos lábios dos pequeninos’. Santa Dulce dos Pobres, portanto, é um exemplo claro de uma pequenina religiosa que realizou uma grande obra porque contou com o poder providente do Senhor, que olha com carinho para aqueles que são frágeis e necessitados”, afirmou.

SERVIÇO:

O QUÊ: 2º ano da canonização da Santa Dulce dos Pobres

ONDE: Paróquia Santa Dulce dos Pobres (Rua Silveira Martins, nº 32, Saboeiro)

QUANDO: 13 de outubro de 2021