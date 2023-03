Dia da Mulher: Feira Vegana deste fim de semana terá empreendedoras à frente

A gestora ambiental Bárbara dos Santos deixou o trabalho CLT em 2015, com o nascimento da sua filha Ísis. Quando a criança fez seis meses de vida, Bárbara descobriu que a recém-nascida tinha paralisia cerebral. “Minha filha não anda, não senta, não fala, mas me inspira muito a fazer o meu melhor trabalho”, conta a empreendedora.

Para dar a devida atenção à filha, Bárbara saiu do emprego de carteira assinada e começou a fazer doces em casa, mas desistiu por não dar conta da faculdade, da maternidade e das vendas. Mesmo assim, concluiu a faculdade em 2016. E como o empreendedorismo requer resiliência e perseverança, ela recomeçou o negócio em 2019 vendendo sabonetes artesanais.

“A ideia do negócio surgiu de minha mãe, que estava preocupada com meu futuro e de minha filha. Como na época eu já era vegetariana, resolvi abrir minha empresa Bosque dos Aromas, para vender produtos veganos. Fiz diversos cursos de cosméticos naturais e, a partir disso, lancei novos produtos. Hoje já tenho mais de 90 cosméticos lançados, entre shampoos, sabonetes, geleias de banho, tônico facial, batom e linha pet”, explica Bárbara. Atualmente, ela vende pelo Instagram, Shopee, site e durante a Feira Vegana Salvador.

Mulheres organizam a maior feira vegana do Nordeste

O Brasil tem aproximadamente nove milhões de mulheres comandando algum tipo de negócio, em meio aos desafios qrca de 45% das empreendedoras brasileiras conciliam o trabalho com as demandas domésticas, segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Mue o empreendedorismo impõe. Nesse contexto, ceicro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Em 2017, uma ideia compartilhada em um grupo do Facebook de empreendedores veganos deu início para o que hoje é a Feira Vegana Salvador. À frente da atual gestão da feira estão as empreendedoras Ana Paula Paixão, Hanna Soares e Alzira Passos. Juntas, elas organizam a feira que é realizada mensalmente no Parque da Cidade, com mais de 40 expositores e uma equipe de colaboradores.

A Feira Vegana Salvador começou com 15 expositores e hoje tem cerca de 40 empreendedores que comercializam alimentos, cosméticos, acessórios e outros produtos que se encaixam na proposta vegana.

Organizando a feira desde a primeira edição está a designer Ana Paula Paixão. Além da formação acadêmica, ela é empreendedora e destemida. Quando percebeu que seu propósito não se limitava a um escritório, pediu demissão para fundar a Amana, em 2017. Seu empreendimento é focado na venda de sushis, hot temakis e hot rolls veganos.

Outra empreendedora à frente da Feira Vegana é a biomédica Hanna Soares, responsável por fazer a curadoria de expositores. Visionária, em 2016 ela se dedicou à criação do Veganas Baianas, empreendimento de delivery vegano. Sua motivação surgiu a partir da necessidade de comer na rua e ter dificuldade para encontrar alimentos veganos.

Junto a elas está Alzira Passos, responsável por administrar as finanças da feira e a vida do pequeno Ravi, de 3 anos. Além disso, é empreendedora da Bhakti Pastéis Integrais.

Feira Vegana: 11 e 12 de março de 2023

A edição de março da Feira Vegana será realizada no próximo fim de semana, dias 11 e 12, no Parque da Cidade, em Salvador, das 11h às 17h. A programação cultural inclui aulão de pilates, apresentação circense, música ao vivo com a ex The Voice Kids Lia e roda de conversa. A entrada é gratuita.

Além da programação cultural, nos dois dias, empreendedores veganos de diversos segmentos e o Gatil Irmã Francisca vão marcar presença no Parque da Cidade. Alguns expositores dessa edição são: Maria Rica, Aroma Ice Vegan, Ravegana, Mulateiro, B Vegan, Luz de Leão, Baststore, Vegantino, Mó Arabe, Amana, Veganas Baianas, Bhakti, dentre outros.

Programação cultural da Feira Vegana

SÁBADO, 11 de março

11h às 17h: exposição de alimentos, cosméticos, roupas e acessórios veganos e feira de adoção de animais com a instituição Gatil Irmã Francisca.

14h30: música ao vivo com Lia (@portalliaoficial).

15h30: aulão de pilates com Camila Guerra da Hc Saúde.

DOMINGO, 12 de março

11h às 17h: exposição de alimentos, cosméticos, roupas e acessórios veganos e feira de adoção de animais com a instituição Gatil Irmã Francisca.

14h30: apresentação circense com Milo Peligro.

15h30: roda de conversa com Triiide.