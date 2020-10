Dia das Crianças: famílias antecipam comemoração ao ar live para evitar aglomerações

Com praias e parques municipais fechados por conta da pandemia, pais optaram por antecipar o Dia das Crianças neste domingo (11). Eles acordaram cedo e levaram os pequeninos para gastar a energia em outros ambientes ao ar livre de Salvador.

Na Praça Ana Lúcia Magalhães, no final de linha da Pituba, o advogado Marlon Oliveira, 32, passeava com a filha, Catarina Oliveira, 3. "Preferi trazê-la hoje (ontem), porque amanhã (hoje) a gente vai ficar em casa, já que a praia está fechada. Faremos um bricadeira lá mesmo. Os avós e dois primos vão também. Faremos algo mesmo em família", disse ele.

Enquanto Sérgio, 5, pedalava, os pais, a contadora Sheila Barreto,36, e o economista Bruno Barreto, 39, acompanhava à curta distância a desenvoltura do garoto "Ele adorou a ideia de vir pra cá. Aqui ele tem a liberdade de trazer os brinquedos que quer, tem espaço demais pra correr. Nesse calor todo, a opção seria a praia ou o Parque da Cidade", declarou Sheila.

Quem também estaria na praia se não fosse a pandemia era Letícia Sales Sampaio, 3. Mas neste domingo, ao invés de ficar em casa, resolveu explorar seu lado artístico pintando quadros. "Amanhã promete ser um dia cheio e preferirmos vir hoje para evitar aglomerações", disse o pai, o bailarino e gastrônomo José Antônio Sampaio, 61.

Mãe de Júlia Portela, 5, e Nicole Portela, de um ano e três meses, a advogada Simone Souza, 34, disse que no Dia das Crianças costuma levar as filhas para muitos lugares, como praia e ao shopping, para os brinquedos eletrônicos. "Esse ano está sendo bem diferente. Está sendo aqui mesmo e elas estão amando", disse. Na semana passada, ela fez o aniversário da filha mais velho na praça. "Foi muito bom. Reuni os amiguinhos dela e eles correram isso aqui tudo. Foi bom porque me fez repensar algumas coisas. Se eu fosse fazer a festa dela numa casa de eventos, gastaria uns R$ 3 mil e a festa aqui, na praça, custou R$ 500", pontou Simone.

Se pais e filhos gostaram da ideia de antecipar o Dia das Crianças, o que dizer de quem ganha dinheiro com o bem-estar deles? "Isso é muito bom, porque eles ficam ainda mais felizes aqui e acabam comprando comigo", declarou a autônoma, Railda Pereira Barreto, 56, que vende brinquedos na praça.

O clima não foi diferente na praça do Jardim dos Namorados. Na véspera do Dia das Crianças, pais e filhos aproveitaram a manhã juntos, como foi o caso de Felipe Quinelato, 6, que aprendia a andar de bicicleta com o pai. " Hoje tiramos o dia para aproveitar o ar livre para caminhar e andar de bicicleta. Amanhã vamos ficar em casa mesmo. Almoçar e passar a tarde juntos vendo filme e jogando vídeo game", disse o pai, o engenheiro Leandro Quinelato, 42, ao lado do filho mais velho, Lucca, 10, e a esposa, a nutricionista Leila Quinelto, 42.

Já Beatriz Ferreira Silva, 6, andava de patins sob os cuidados da mãe, a caixa Rute de Jesus Silva, 41. "Eu estou ainda iniciante", disse a menina, que emendou em seguida: "gostei muito daqui e quero vir de novo". Rute concordou. "É a primeira vez que ela está aqui está amando. A gente sabe que as praias e os parques estão fechados então temos que buscar outras alternativas para as crianças", declarou.

Para o Dia das Crianças, vale ficar atento ao que realmente vai estar aberto. O CORREIO listou a seguir, alguns destes serviços. Confira.

SHOPPINGS

Shopping Barra

As lojas âncoras, entre elas a Zara, Renner, C&A, Riachuelo, Le Biscuit, Lojas Americanas e Centauro funcionam das 12h às 21h. As demais estão fechadas. Já a Praça de alimentação vai operar das 12h às 21h. A Academia Alpha também funciona das 9 às 13h. O SAC fica fechado.

Center Lapa Somente as lojas da C&A, Riachuelo, Marisa e Lojas Americanas estão abertas e funcionam das 11h às 19. Praça de Alimentação, das 11h às 20h.

Shopping da Bahia A loja do Pão de Açucar e as farmácias funcionam das 12h às 21h, assim como as âncoras e megalojas, Praça de Alimentação e restaurantes. Outras lojas e quiosques ficam fechados. Já a Academia Bodytech fica aberta das 9h às 13h. As salas de cinema funcionam normalmente de acordo com a programação no site.



Salvador Shopping

A Praça de Alimentação fica aberta das 12h às 21h. Já o Espaço Gourmet, das 12h às 23h. Os salões de beleza, farmácias e as lojas âncoras da Marisa, C&A, Americanas, Renner, Le Biscuit e Riachuelo funcionam das 12h às 21h. O Bompreço também vai abrir das 8h às 21h. As outras lojas e quiosques estarão fechados. O cinema permanece inativo.

Salvador Norte Shopping

Lojas ancoras, megalojas e farmácias abrem às 12h e funcionam até às 21h. O Big Bompreço, das 7h às 21 e a Academia Smart Fit, das 9h às 15h. Todos os outros estabelecimentos e quiosques ficam fechados. Já a Praça de Alimentação está aberta das 12h às 21h. O cinema também funciona das 13 às 23h.

Shopping Itaigara As lojas, bancos e restaurantes estarão fechados. Só o Bompreço vai funcionar das 8h às 18h.



Shopping Bela Vista

Lojas âncoras e alimentação (associados ao Sindicato dos Bares e Restaurantes), assim como farmácias e supermercado G. Barbosa abrem das 12h às 21h. Lojas e quiosques, a unidade do SAC e também o SAC Móvel, estarão fechados. A academia Alpha Fitness vai funcionar das 9h às 13h. Já as salas de cinema vão funcionar com base na programação das salas que pode ser consultada no site.



Shopping Paralela

Estão abertas as lojas do segmento de brinquedos (Estação Games e PBKids), âncoras, Praça de Alimentação, supermercado e farmácias, com horário de funcionamento das 12h às 21h. O cinema vai operar conforme a sua programação de exibição.

Shopping Paseo Itaigara

s lojas e serviços estarão fechadas. Já os restaurantes têm funcionamento opcional de 11h às 20h. A Academia Alpha abre das 9 às 13h.

Shopping Piedade

As lojas âncoras, C&A, Americanas e Le Biscuit ficam abertas das 11h às 19h. Já as áreas alimentação e serviços tem abertura facultativa. As demais lojas estarão fechadas.



Feira Boulevard (Feira de Santana)

As lojas funcionam das 12h às 20h, assim como a Praça de Alimentação. O Big Bompreço, das 8h às 20h e Farmácia BigFort também.

Boulevard Shopping Camaçari

As lojas e salões de beleza abrem das 14h às 20h (lojas âncoras abrem às 13h). Já a academia funciona das 9h às 15h, enquanto a praça de alimentação funcionará das 12h às 20h. Espaços de lazer e cinema, além do SAC, estarão fechados. O Delivery e Retire funciona das 12h às 20h.

Parque Shopping Bahia (Lauro de Freitas) O centro de compras vai estar aberto das 12h às 21h.



SUPERMERCADOS

GBarbosa O horário de funcionamento vai variar de acordo com a unidade: Iguatemi e Costa Azul, das 7h às 18h. Brotas, Pau da Lima e Cabula, das 7h30 às 16h. San Martin, 7h às 16h. Lauro de Freitas também a partir das 7h só que fecha às 19h. Guarajuba, o funcionamento vai ser das 8h às 19h. Já a unidade do Horto Bela Vista vai seguir o horário de funcionamento do shopping.

Perini As unidades da Graça, Pituba, Barra e Vasco da Gama vão abrir as lojas das 6h30 às 20h. Costa Azul, das 7h às 18h e Guarajuba das 8h às 20h. A Perini dos shoppings da Bahia, Barra, Paralela e Salvador Shopping seguem o horário de funcionamento dos centros de compra.

Mercantil Rodrigues Ogunjá, Pirajá, Calçada e Lauro de Freitas estão com as lojas abertas das 7h às 21h.

Extra Hiper Em Salvador, todas as unidades funcionam das 7h às 22h.

Pão de Açúcar A loja localizada no bairro do Costa Azul abre das 6h às 20h, com horário exclusivo para clientes com 60 anos ou mais das 6h às 9h. A unidade dentro do Shopping da Bahia, segue o horário do centro de compras e funciona das 13h às 21h.

Atakarejo As lojas do Iguatemi, Boca do Rio, Caminho de Areia, Cabula, Piatã, Amaralina e São Cristóvão abrem das 7h às 20h. Alagoinhas, Camaçari, Pernambués, Via Expressa, paripe e Lobato fecham às 21h. Feira de Santana e Castelo Branco, às 22h. A loja da Calçada também abre às 7h, porém, fecha mais cedo, às 18h. O Atakarejo da Baixa do Fiscal tanto para pessoa jurídica quanto física não vai abrir. Já a loja de Feira de Santana abre às 6h e só fecha às 22h.

RedeMix Alphaville, Amazonas, Imbuí, Horto, Itaigara, Pituba, Vilas Vila Laura abrem normalmente às 6h30 e funcionam até às 20h. Já as lojas no Iapi, Itapuã, Lauro (centro), Sete Portas, Paripe e Simões Filho fecham às 13h.

Hiper Ideal O horário de funcionamento de cada unidade específica está disponível no site www.hiperideal.com.br/institucional/nossas-lojas.

Assaí As lojas Calçada, Guanambi, Paripe e Vitória da Conquista abrem das 7h às 18h. Em Ilhéus das 7h às 19h. Já as unidades de Feira de Santana, Serrinha, Juazeiro atenderão ao público das 8h às 18h. A loja em Camaçari, das 6h às 20h. A unidade Pau da Lima (Golf Club) das 07 às 20h. Em Lauro de Freitas o horário será das 6h às 21h. As lojas dos municípios de Itapetinga, Jequié, Paulo Afonso e Senhor do Bonfim estarão fechadas.



OUTROS ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS

Ferreira Costa A loja não vai funcionar na segunda-feira (12).

Bancos Não haverá atendimento nas agências bancárias no feriado de Nossa Senhora Aparecida, comemorado em 12 de Outubro. As contas que vencem nesses dias podem ser pagas no dia útil seguinte sem acréscimo de multas ou juros.

Ferry e lanchas As viagens irão acontecer nos horários de 5h, 6h, 8h, 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 18h, 19h, 20h e 22h, saindo de Salvador; e a partir da Ilha de Itaparica, às 5h, 6h, 8h, 9h, 10h, 12h, 13h, 14h, 16h, 17h, 18h, 20h e 22h, com algumas saídas extras nos momentos de maior demanda, de acordo com a disponibilidade dos ferries. O serviço de Hora Marcada está suspenso.