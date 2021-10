Dia das Crianças: séries e filmes pra curtir com toda a família

Hoje é Dia das Crianças. E para um dia ainda mais especial com os pequenos, que tal preparar uma sessão pipoca super divertida? Pensando nisso, selecionamos filmes e séries para toda a família curtir nesta data. Tem títulos para todos os gostos e idades (atenção, que sempre animação é sinônimo de filme pra criança), pinçados das plataformas de streaming mais populares.

NETFLIX:

My Little Pony - Nova Geração - Quem cresceu assistindo as aventuras dos pôneis em Equestria vai curtir essa nova aventura, ainda que o visual (bem mais infantilizado) e as vozes marcantes das dubladoras seja diferente. No filme, conhecemos a história de Sunny Starscout uma pônei terrestre, filha de um pesquisador que acreditava que, no passado distante, todos os pôneis viviam juntos em harmonia. É essa crença que torna Sunny uma ativista a favor da tentativa de restabelecer laços com os outros pôneis, mas todos estão amedrontados com o que para eles é fato: unicórnios e pégasos são inimigos



Trilogia De Volta para o Futuro/Os Goonies - Clássicos são sempre clássicos. A trilogia De Volta para o Futuro ainda tem tudo para permanecer no imaginário do público quando se fala de cinema juvenil - mesmo tendo sido lançada na década de 1980. A obra criada por Robert Zemeckis conta a história do jovem Marty McFly, que precisa viajar no tempo para salvar sua família. Sempre com a ajuda do atrapalhado e brilhante cientista Emmet Borwn (Christopher Lloyd). A trilha sonora é uma atração à parte, ainda que os efeitos especiais não sejam dos melhores. Os Goonies, Richard Donner, vai na mesma linha e se revela um dos ícones dos 'filmes de turma' adolescente, que fez escola em Hollywood.



Castelo Animado/ Ponyo/ O Meu Amigo Totoro - Você achou que era só A Viagem de Chihiro? Nada disso. A Netflix possui o catálogo quase inteiro do Studio Ghibli, mas esses três são imperdíveis.



O Homem Água - Essa é uma emocionante aventura sobre luto e esperança que deve arrancar lágrimas do público. A trama conta a história de um casal que luta para preservar seu filho da dureza da morte. Mas, a natureza é inevitável e o menino percebe que está perdendo a mãe para uma doença. É ái que ele acaba se deparando com a lenda do Homem Água, uma figura folclórica mágica que – com sua imortalidade – promete trazer à vida aquilo que um dia já se foi ou está indo embora.



TELECINE:

Trolls 2 - Brilho, cores muitas, figuras de personalidade marcante e uma trilha sonora massa. Quer melhor passatempo? Desta vez, Poppy e Branch ficam chocados após descobrirem que há mais cinco outras tribos espalhadas por cinco territórios diferentes, cada uma com o seu estilo musical único.



Um Tio Quase Perfeito - Quem está acostumado a ver Marcos Majella como o hilário Ferdinando, de Vai Que Cola, pode conferir outra vertente do ator carioca - e tão legal quanto. No filme de Pedro Antônio, Majella é o tio Tony, um trambiqueiro quase sem jeito que descobre na família o seu melhor mundo.



A Múmia/ O Retorno da Múmia - Exemplos muito legais de como Hollywood pode recriar as aventuras de sua Era de Ouro de forma muito bacana. Roteiro, ritmo e cenografia que transforma a história de um casal de aventureiros em busca de anitiguidades num tempo muito prazeroso na frente da televisão. Elenco puxado por Rachel Weisz e Brendan Fraser.



PRIME VIDEO:

Cinderella - Brilho, vestidos lindos e um amor de contos de fada (e fechação, claro) é o que não falta nessa nova versão para a história da princesa Aurora, que surge interpretada pela cantora cubana Camila Cabello.



DISNEY PLUS:

Luca - Linda a animação que conta a história de um garoto que, por ser diferente, se sente muito sozinho. Até que descobre que são as diferenças e a devoção aos amigos as principais 'armas' para conquistar seu espaço. Luca é uma referência direta aos filmes da era de ouro italiana e tem uma fotografia de cair o queixo.



Curtinhas da Pixar - Diversão, consciência e cidadania garantidos nos muitos curtas que a Pixar coloca na plataforma.

Heróis da Marvel - Fãs de quadrinho nunca acham demais rever os filmes de heróis do MCU - Universo Compartilhado Marvel. Estão todos na plataforma, exceto os do Homem-Aranha, que pertence á Sony.

HBO MAX:

Animações da DC - Se os filmes de herói da DC deixam muito a desejar, as animações do universo DC são bem legais e bastante fiéis aos quadrinhos. Papais e mamães precisam prestar atenção porque algumas são para maiores de idade, ok?

Space Jam: Um Novo Legado - Versão do já clássico Space Jam - O Jogo Século, que mistura ídolos do basquete com os personagens icônicos de Looney Tunes. Desta vez, uma inteligência artificial sequestra o filho de Lebron James e envia o lendário jogador dos Los Angeles Lakers para uma realidade paralela, onde vivem apenas os personagens de desenho animado da Warner Bros.



Steven Universo / Hora da Aventura/ O Incrível Mundo de Gunbal - Clássicos do Cartoon Network que nunca podem ser esquecidos.

GLOBPLAY:

A plataforma da Globo abre o sinal dos canais Gloob e Gloobinho até dia 17 e traz novidades todos os dias, como a segunda temporada da série Vlog da Berê - A Fantástica Farmácia de Ondion, derivada de D.P.A. - Detetives do Prédio Azul