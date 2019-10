Dia das Crianças tem música, circuito de bike e troca de brinquedos

O Dia das Crianças é amanhã, mas o leitor ainda não sabe o que fazer com os filhos, sobrinhos e outros serumaninhos da família? Calma, não faltam opções gratuitas para divertir essa ansiosa turma. O Festival Criançada está entre as alternativas de lazer, com uma programação intensa que tem feira de troca de brinquedos, circuito de bike, yoga infantil, brincadeiras, piquenique, cineminha e shows dos grupos Playgrude e Corrupio.

A maratona acontece amanhã, na Praça da Inglaterra, no Comércio, das 10h às 19h, dentro do projeto #vemprocentro. “Estivemos condicionados por anos a fazer passeios em centros de compras. Quando vamos para o ar livre, a gente recondiciona nossa fruição do outro, da natureza”, destaca uma das idealizadoras da Feira de Troca de Brinquedos, a comunicadora social Mariana Sá, 42 anos.

Defensora de que “rua ocupada é rua segura”, Mariana acredita que o festival é uma oportunidade para toda a família repensar o consumo. “Menos presente e mais presença”, cita, ao lembrar do estímulo à compra de presentes nesta data dedicada ao público infantil. O convite para a troca de brinquedos é, na verdade, “uma convocação” do programa Criança e Consumo, do Instituto Alana.

“Nossa percepção é que as crianças têm brinquedo demais. Se elas têm mais espaço pra brincar, a rua segura, a natureza e outras crianças, elas vão brincar mais com menos. É uma oportunidade pra gente pensar nisso. O que realmente a criança precisa?”, provoca Mariana. Para participar da feira, basta levar brinquedos em bom estado de conservação e uma esteira para sentar e brincar.

(Foto: Divulgação)

Em família

Diante da programação variada do Festival Criançada, a cantora Marcela Bellas, 36, idealizadora do Playgrude, diz que se sente representada como artista e mãe. “A gente, que tem filho pequeno, está procurando o que fazer. Minha filha nunca está satisfeita (risos), então chegar em um lugar que tenha o que fazer com a criança, com uma programação acessível, é muito bom”, elogia Marcela, que é mãe de Dulce, 6 anos.

As duas cantam juntas no show cujo objetivo é fazer um ser interativo. Tem até o momento karaokê, quando as crianças vão para o palco, tomam o lugar dos cantores e o grupo toca os instrumentos para elas. “A ideia é que a plateia brinque o tempo inteiro com a gente”, explica Marcela. Para fazer a festa, o repertório inclui clássicos infantis, músicas do Playgrude e o momento Toca Top, com hits do momento.

“Me divirto muito com as crianças, porque nunca perdi esse lado. Não tô aqui para intelectualizar nada, só quero mesmo me divertir, quero levar leveza mesmo, que tem a ver com as crianças. O Playgrude é meu playground, é quando eu me divirto com todo mundo. É uma grande festa para toda a família”, convida Marcela.

Mas para quem, além de curtir com os filhos, quer também um espaço para chamar de seu, no domingo vai ter encontro de automodelismo, às 9h, e shows de Vitrola Baiana, Kart Love e Diamba, a partir das 16h. “É um projeto voltado para as famílias de todas as idades”, resume Isaac Edington, presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), realizadora do evento.

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

PROGRMAÇÃO COMPLETA PRAÇA DA INGLATERRA (COMÉRCIO)

Festival Criançada – Sábado (12)

A partir das 10h - Brinquedos Inflável, Jogos do Interior e Jogos de Tabuleiro

A partir das 10h - Circuito de Mini Bike

10h ás 12h – Feira de Troca de Brinquedos

10h – Yoga para crianças

10h às 13h – Brincantes com Cabriola (muita brincadeira, ludicidade e resgate a infância)

11h – Coral Infantil da Aeronáutica

12h – Piquenique com Oficina de Gastronomia Saudável

13h – DJ Nataly (músicas infantis)

15h Pintura artística

15h – Desfile com Personagens Circenses (Companhia Kika Tocchetto)

16h – Grupo de Musicalização e Teatro de Bonecos

16h30 – Cineminha Infantil com participação do projeto Música que Pariu

17h – Show do Grupo Playgrude

18h – Show do Grupo Corrupio

Domingo (13)

9h às 15h - Encontro de Automodelismo na Avenida da França (Pista Permanente de Automodelismo)

9 às 13h – Feira de Orgânico

9h às 13h – Lançamento Brechó Park – Embaixadora Livia Cady

9h às 13h – Antiguidades, vinis e livros

10h – Aulão aberto de Vinyasa Yoga com Giulia Lops

11h – Dança Tribal Fusion com Adriana Munford

12h – Show do partido Alto com Cida Martinez

13h – DJ

15h – Show de Grupo de Dança

16h – Vitrola Baiana

17h – Kart Love

18h30 – Diamba

20h – Denny