Dia das Mães: música, sorteio de prêmios e ação solidária no Parque Shopping Bahia

O fim de semana do Dia das Mães será ainda mais especial no Parque Shopping Bahia. Sábado (13), o centro de compras e lazer de Lauro de Freitas promove um show do músico Elpídio Bastos – diretor musical e baixista do Olodum – , às 18h, na Praça de Alimentação (Piso L3). Já no domingo (14), será a vez de a Família Borges apresentar seu repertório eclético na Alameda Gourmet (Piso L2), às 13h. Ambas as apresentações são gratuitas.

Os shows fazem parte das ações especiais realizadas pelo shopping para celebrar o mês das mães, que tem como destaque a promoção A Mãe tá Off. Até 14 de maio, cada R$ 400 em compras valem uma chance para concorrer a um fim de semana em um resort com serviço all inclusive, com direito a acompanhante, na Costa do Sauípe. O Parque Shopping Bahia também garante o traslado, partindo da região metropolitana de Salvador. Depois de fazer as compras, quem quiser concorrer só precisa se cadastrar no APP para obter um número da sorte e cruzar os dedos para o sorteio, marcado para 18 de maio.

Clientes do Parque Shopping Bahia também podem aproveitar a ida às compras para contribuir com uma ação social. Até o dia 14, o empreendimento está arrecadando alimentos não perecíveis em prol da ACCABEM (Associação Casa de Caridade Adolfo Bezerra de Menezes), instituição que presta assistência a gestantes em situação de vulnerabilidade. As doações podem ser depositadas na caixa coletora ao lado do ponto de troca da campanha do Dia das Mães, no Piso L2.