Dia de arte e diversão

Autor de textos de espetáculos teatrais como Namíbia, Não! e Embarque Imediato, Aldri Anunciação é uma das novas vozes da dramaturgia baiana. Tem refletido sobre questões atuais e urgentes, como o público pode ver neste domingo (18) na apresentação de Embarque Imediato no Domingo no TCA, às 11h. Também ator, diretor e apresentador do programa Conexão Bahia, da TV Bahia, Aldri é o nosso convidado de hoje. Confira as dicas que ele preparou com opções para fazer no domingão.

Top 4

Manhã cultural - Gosto de começar o domingo no projeto Domingo no TCA, com ingressos a R$ 1, no Teatro Castro Alves, uma sala maravilhosa, superbem equipada. Procuro sempre saber o que terá no projeto e vou lá, sozinho ou com minha família.

Almoço em família - Depois vou almoçar. Normalmente, na casa de minha tia Josenilda, no Engenho Velho de Brotas, ou vou a um restaurante com minha mãe e meus irmãos . Gosto do Saúde Brasil, na Graça, do João e da Rita, que são muito bons de papo.

Leitura - Reservo a tarde para leitura - estou lendo O Homem que Amava os Cachorros, do cubano Leonardo Padura. Também vou ao cinema, seja no circuito pop seja na Saladearte.

Noite - Gosto de tomar uns drinques com os amigos, principalmente se não tenho trabalho cedo na segunda. Indico o Pi.zza, novo espaço no Rio Vermelho, com drinques maravilhosos, pizza com uma massa leve e som muito legal.