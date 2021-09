Dia de fúria: Jon Jones puxou noiva pelo cabelo e deu cabeçada em viatura

Astro do UFC, Jon Jones voltou a figurar nas páginas policiais na última sexta-feira (24), acusado de agressão por violência doméstica e danificação de veículo em Las Vegas, nos Estados Unidos. Quatro dias depois, maiores detalhes do caso vieram à tona.

De acordo com o boletim de ocorrência, divulgado pelo TMZ, o lutador puxou a noiva, Jessie Moses, pelo cabelo. A agressão ainda pode ter sido pior, devido a marcas de sangue na camisa dela e nos lábios, que estavam inchados. Já o dano ao veículo foi causado por uma cabeçada de Jones em uma viatura policial no ato de sua detenção.

Ainda segundo o B.O., a polícia foi chamada ao hotel Caesars Palace por volta de 5h08 de sexta-feira (24), no horário local, para atender a uma "perturbação doméstica" em um dos quartos, envolvendo uma "mulher branca com sangramento no nariz e na boca" e um "homem negro que é lutador profissional de MMA".

Ao chegarem no local, os policiais viram Jones andando e algemaram o lutador. Foi aí que o astro do UFC ficou "irado e bateu sua cabeça no capô frontal da viatura", deixando uma deformação de tamanho médio e marcas na pintura.

Durante o interrogatório, Jones negou a agressão à noiva. Ele também teria desafiado todos os policiais a uma briga, para ver se conseguia dar conta de todos ao mesmo tempo, e ameaçado processar a polícia por algemá-lo na "maior noite da minha vida".

Na quinta-feira (23), véspera da prisão, Jon Jones recebeu uma homenagem do Hall da Fama do UFC. A épica luta contra Alexander Gustafsson no UFC 165, no dia 21 de setembro de 2013, foi imortalizada na ala de Lutas Históricas do Hall. Ele compareceu ao evento acompanhado da noiva e das três filhas do casal.

O B.O. relata que a polícia conversou com Jessie Moses. Ela alegou que estava dormindo quando Jones chegou de uma festa. "Ele não estava muito feliz", afirmou, segundo o documento. Quando foi questionada se a discussão teria "se tornado física" em algum momento, ela disse "não muito física, mas um pouco sim".

Jones teria puxado seu cabelo quando ela tentou deixar o quarto. Sobre o lábio inchado e sangrando, Jessie disse que estava ressecado pelo clima local. Segundo o relatório, um dos seguranças viu o sangue na camisa dela e perguntou se ela estava bem. Jessie teria começado a chorar e disse estar com medo de voltar para seu quarto.

Jon Jones, que nega ter agredido a noiva, ficou detido por menos de 24h. Ainda na noite de sexta-feira (24), ele foi liberado após o pagamento da fiança, de US$ 8 mil (cerca de R$ 43 mil). A audiência de avaliação sobre o caso acontecerá no dia 26 de outubro.