Dia de Santa Bárbara tem muita festa no Pelourinho; programe-se

Em comemoração ao dia de Santa Bárbara, o cantor e compositor Gerônimo irá apresentar nesta terça (04), no largo Teresa Batista, em uma edição especial da festa O Pagador de Promessa. O anfitrião receberá o cantor Bruninho, do Rapazolla, e a cantora Marianna Roldán como convidados.

Gerônimo subirá ao palco com a Banda Montserrat, formada por mais de 10 músicos. No show, ele apresenta sucessos de sua autoria que marcaram a música baiana como Eu Sou Negão, Jubiabá, É D’Oxum e Lambada da Delícia, entre muitas outras .

Os encontros do Pagador de Promessa - que começaram da escada da Igreja do Passo - se consagraram como um dos mais importantes palcos do Pelourinho e fez com que Gerônimo se tornasse uma espécie de embaixadordo Centro Histórico. A marca principal dos shows é a descontração, misturando visitantes com o fiel público que acompanha o artista há 15 anos na empreitada.

Quanto aos cantores convidados, Bruninho do Rapazolla vai mostrar um pouco da turnê que atualmente está sendo apresentada pela banda, e a cantora Marianna Roldan vai levar para o ensaio um repertório formado por grandes músicas da Música Popular Brasileira. A cantora tem realizado diversos shows pelo Uruguai e Argentina.Largo Tereza Batista (Pelourinho). Hoje, às 20 horas.

Ingressos: R$ 20| R$ 10. Vendas: no Sympla e no local.



LARGO DO PELOURINHO

14h30 Jorginho Commancheiro

16h Samba Chula de São Brás

18h30 Conexão Negra

21h Claudya Costta

LARGO TEREZA BATISTA

14h às 18h 100% Samba e Chinelo de Couro

QUINCAS BERRO D’ÁGUA

15h às 21h Samba de Oyá com Samba Fogueirão e Samba Jaké

LARGO PEDRO ARCHANJO

16h à 0h Samba Trator, Samba Simpatia e Pagode do Vinny