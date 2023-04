Dia do Livro Infantil: confira séries e filmes baseados em literatura infantojuvenil

O Dia do Livro Infantil é celebrado nesta terça-feira (18). Confira abaixo algumas sugestões de séries e filmes, muitas delas disponíveis no streaming, para você assistir.

Desventuras em Série

A produção conta com uma série na Netflix, protagonizada por Neil Patrick Harris. Em 2005, foi lançado também um longa, com Jim Carrey no papel de Conde Olaf. Atualmente, porém, o filme não está em nenhum streaming no Brasil. Baseada na série de livros Lemony Snicket, de Daniel Handler



O Menino Maluquinho

Inspirado no personagem genial de Ziraldo, série animada da Netflix narra a bagunça que Maluquinho faz no seu criativo dia a dia.



Diário de um Banana

Inspirado no livro Diary of a Wimpy Kid, do cartunista Jeff Kinney, o longa de 2010 está disponível no Disney+.



Sítio do Picapau Amarelo

Baseada na obra clássica de Monteiro Lobato, nascido num dia 18 de abril, mas de 1882, as temporadas da versão produzida pela Globo na década de 1970 estão disponíveis para assistir no Globoplay.



Pinóquio de Guillermo Del Toro

Vencedor do Oscar 2023, a animação em stop motion recria a história do boneco de madeira que virou menino de verdade. Disponível na Netflix.



A Fantástica Fábrica de Chocolate

Há dois filmes marcantes baseados no livro de Roald Dahl, um de 1971, protagonizado por Gene Wilder (disponível no HBO Max), e outro com Willy Wonka vivido por Johnny Depp, em 2005 (disponível no Amazon Prime Vídeo).



Matilda: O Musical

Inspirado na história original de Roland Dahal, essa versão da menina que tem poderes extraordinários está no catálogo da Netflix, onde também é possível encontrar o filme de 1996.



Turma da Mônica

Criação de Mauricio de Sousa, que domina o mercado de quadrinhos nacional há cinco décadas, a Turma da Mônica já foi transformada em série, longa-metragem de animação e live-action e até em animes. É possível conferir as aventuras da turminha da Rua do Limoeiro em diversas plataformas, como Netflix, Globoplay e Amazon Prime Video.



Harry Potter

Maior sucesso litérário infantojuvenil, a saga do bruxinho Harry Potter rendeu oito filmes e alguns especiais que ampliam o mundo criado por J.K. Rowling. Na plataforma HBO Max é possível ver todos eles.



Como Treinar Seu Dragão

A divetida série de livros da inglesa Cressida Cowell rendeu três longas-metragens e várias séries animadas que contam as aventuras do viking Soluço e do seu dragão Banguela. Espalhados em diversas plataformas, como Netflix, Prime Video e Globplay.



As Aventuras de Paddington

Na Netflix é possível assistir ao filme de 2014 inspirado nas histórias do ursinho criado pelo autor britânico Michael Bond.