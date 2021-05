Dia do Orgulho Nerd: o que o Google diz sobre o geek brasileiro

Nesta terça (25) é comemorado o Dia do Orgulho Nerd em todo o mundo. O Brasil, claro, não fica de fora. Segundo dados do Google, pertencemos ao segundo país que mais faz buscas pelo tema na internet, atrás apenas da Espanha.

De acordo com o levantamento da empresa, os termos do universo geek mais buscados pelo brasileiro, em cada categoria, foram: Naruto (audiovisual), Free Fire (games) e Harry Potter (livros). Foram considerados os últimos 12 meses de pesquisas.

A saga do menino Naruto é um das mais buscadas no Google (divulgação)

Os dados revelaram algumas tendências curiosas: o Brasil é um dos 15 países do mundo que mais buscou pela série de mangá Naruto, e o segundo da América Latina; o país é um dos apenas 40 onde o jogo Free Fire está na frente de Minecraft nas buscas. Em outros 180 países e territórios, o resultado do ranking foi invertido.

Confira a lista completa:

Filmes/TV/séries:

Naruto

Pokémon

Dragon Ball

The Walking Dead

Batman

Star Wars

Supernatural

Mortal Kombat

Os Vingadores

Super Homem.

Games:

Free Fire

Minecraft

Fortnite

League of Legends

Grand Theft Auto V

Sonic

Pokémon Go.

Call Of Duty

Super Mario.

RPG

Livros:

Harry Potter

Star Wars

Senhor dos Anéis

Crônicas de Nárnia

Mitologia Nórdica

Frankenstein

A revolução dos bichos

Drácula



O qué o Dia do Orgulho Nerd

O dia 25 de maio é popularmente conhecido como o Dia do Orgulho Nerd, mas você sabe o por quê? Nesta data celebram-se dois grandes símbolos da nerdice: o legado do escritor Douglas Adams e o início da jornada de Luke Skywalker em Star Wars: Uma Nova Esperança.

Star Wars é uma das franquias mais populares de todo o planeta (divulgação)

Em 2001, duas semanas após a morte do autor de O Guia do Mochileiro das Galáxias, os fãs de Adams decidiram fazer uma divertida homenagem. Enaltecendo um dos elementos mais icônicos da chamada trilogia de cinco livros, eles batizaram o 25 de maio como o Dia da Toalha. Desde então, anualmente os fãs saem de suas casas exibindo uma toalha, item que se provou essencial para escapar das mais variadas situações na série de ficção científica.

Justamente neste mesmo dia, mas em 1977, estreava nos cinemas a aventura espacial idealizada por George Lucas, que acompanhava a jornada de um jovem sonhador até se tornar um grande Jedi. Com a ajuda de uma princesa, um caçador de recompensas, droides com personalidades únicas e um Wookie, ele descobriria mais sobre sua própria origem e derrotaria o temido regime autoritário do Império. Não é preciso dizer que Star Wars se tornou um verdadeiro fenômeno, ganhando novos filmes, séries de TV, livros, games e quadrinhos desde então.

Por isso, nerds de todas as idades aproveitam a ocasião para homenagear as obras que marcaram suas vidas, seja Star Wars, Guia do Mochileiro das Galáxias ou tantos universos fantásticos que descobrimos nas telas ou nas páginas.