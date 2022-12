Dia do Samba será celebrado na Cantina da Lua

A tradicional comemoração do Dia do Samba acontece nesta sexta (2) na Cantina da Lua, no Terreiro de Jesus, a partir das 18h, logo após o jogo do Brasil e Camarões. No palco, vão se revezar Nelson Rufino, Walmir Lima, Edil Pacheco, Juliana Ribeiro, Gerônimo, Guiga de Ogum, Gal do Beco, Jorginho Comancheiro, Neto Bala, Chocolate, Verônica Dumar, Vânia Bárbara, Muniz do Garcia, Luci Laura, Roque Bentenquê e Banda Cor do Brasil.

Aberta ao público, a expectativa é de que a festa lote o Terreiro de Jesus, onde a Cantina da Lua fica. O organizador do evento desde o primeiro ano, Edil Pacheco, chama o público de Salvador para sambar. “Queremos celebrar o samba e os 50 anos desta festa que começou em 1972 como Noite do Samba e Dendê. Que venham todos os apaixonados por samba!”, conclama ele.

A primeira edição do evento foi realizada há 50 anos, no extinto Campo da Graça e teve como atração principal Gilberto Gil, que acabava de chegar do exílio. Nesta noite se apresentaram também Batatinha, Tião Motorista, Nelson Rufino, Walmir Lima, Riachão, Edson Sete Cordas e Edil Pacheco. De lá para cá o evento ganhou tamanho e força e se transformou no Dia do Samba. Nos últimos anos, com a pandemia, não pode ser realizado com toda sua força. Mas a promessa é de que em 2023 volte para a praça pública e reúna milhares de pessoas.